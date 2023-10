Nouă demisie în PNL. Șeful organizației Teleorman face un pas în spate

Senatorul Eugen Pîrvulescu, președintele PNL Teleorman, a anunțat luni că-și dă demisia de la șefia filialei. Liberalul se confruntă cu probleme cu Justiția, fiind trimis în judecată într-un dosar legat de aranjarea unor concursuri în mediul bugetar.

„Am luat decizia astăzi de a-mi înainta demisia din funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Național Liberal. Este un gest pe care îl fac din respect pentru munca pe care toată echipa liberală din județul Teleorman a depus-o până acum pentru teleormăneni, pentru ca în județul nostru să fie implementate cât mai multe proiecte și să fie duse la bun sfârșit obiectivele de investiții demarate”, a anunțat Pîrvulescu, membru al conducerii naționale a PNL, încă din perioada în care se alăturase „echipei câștigătoare” a lui Cîțu.

„Nu am pus niciodată interesele personale în prim-plan și, drept dovadă, am hotărât să fac un pas în lateral pentru că am considerat că important este ce a făcut și ce va face de acum încolo PNL Teleorman pentru cetățenii din județ. Munca de echipă a făcut ca sute de proiecte de dezvoltare să obțină finanțare și să fie deja în lucru și tot munca de echipă va face ca acest drum să continue astfel încât PNL Teleorman să ducă la îndeplinire ceea ce și-a asumat în fața teleormănenilor. Liberalii din Teleorman au fost tot timpul uniți și așa vom fi și în continuare”, a mai punctat liberalul.

Pîrvulescu va rămâne simplu senator. În urmă cu câteva luni și-a pierdut și funcția de conducere de la Senat, acolo unde timp de patru sesiuni a fost chestor.

Pîrvulescu este acuzat de fraudarea unui concurs de angajare la Serviciul de Ambulanță Teleorman. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dat undă verde pentru judecarea efectivă a dosarului în care Pîrvulescu a fost trimis în judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție după ce, în 2021, a „aranjat” concursuri pentru ca mai multe persoane indicate de el să ocupe posturi la Serviciul de Ambulanță Teleorman.

Demisie și în județul vecin

În urmă cu o săptămână, tot în PNL a avut loc o demisie a șefului filialei Olt, Liviu Voiculescu (senator). Deja în locul acestuia a fost instalat deputatul Gigel Știrbu. În prezent, PNL se confruntă cu o serie de probleme la nivel de filiale.