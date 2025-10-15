Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, trebuie să plătească daune de aproape 1,5 miliarde de dolari. Faptele grave de care a fost acuzat

Conspiraționistul american Alex Jones, obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la şcoala Sandy Hook, pe care el l-a negat. Acesta a pierdut marţi,14 octombrie, ultimul său recurs la Curtea Supremă a SUA.

Instanţa nu şi-a motivat decizia de a respinge recursul complotistului Alex Jones, care a denunţat o „condamnare la moarte financiară" şi a afirmat că această sumă nu va putea fi plătită niciodată, relatează AFP, citată de Agerpres.

Promotor al unei teorii a conspiraţiei

Proprietar aș site-ului de internet Infowars şi promotor al unei teorii a conspiraţiei, Alex Jones a susţinut că uciderea celor 26 de elevi din clasele mici şi membri ai personalului şcolii a fost o înscenare cu actori, pusă la cale de cei care doresc interzicerea armelor de foc în Statele Unite.

Teoria conspiraţiei promovată de el a câştigat mulţi adepţi pe internet, iar ulterior, prin firma sa Free Speech Systems, Jones a atacat timp de aproape un deceniu familiile îndoliate.În 2022, Jones s-a declarat în faliment personal şi a cerut lichidarea Free Speech Systems, cu sediul în sudul Texasului.

În iunie 2024, un judecător din Texas a aprobat lichidarea activelor sale personale, estimate la circa 9 milioane de dolari, pentru a-i permite să înceapă să despăgubească familiile.

Conspiraționistul Alex Jones se numără printre susținătorii lui Călin Georgescu, potrivit Știrilor ProTV.