Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, oficial, joi, că instituția a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, președinta SOS România.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a declarat preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, joi.

Afirmațiile vin după ce ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost cerută în 23 septembrie de Parchetul General. Procurorii români o acuză pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni.

La începutul acestei săptămâni, ea a fost informată că are calitatea de inculpată într-un dosar deschis de Parchetul General.

Dosarul are la bază mai multe acțiuni și declarații ale europarlamentarului. La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la o comemorare a liderului legionar Corneliu Zelea-Codreanu la Tâncăbești (Ilfov), unde a transmis live pe rețelele sociale mesaje elogioase la adresa acestuia.

Care este procedura

Potrivit site-ului oficial al Parlamentului European, imunitatea poate fi ridicată la solicitarea unei autorități competente. În cazul Dianei Șoșoacă, această cerere a fost făcută de Parchetul General. După anunțul Robertei Metsola din plen, ea înaintează cererea către Comisia pentru afaceri juridice, conform regulamentului.

„Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Eurodeputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente”, conform Parlamentului European.

Comisia adoptă ulterior o recomandare de aprobare sau respingere a cererii de ridicare a imunității, care se supune la vot în plenul Parlamentului.

„În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie pe baza unui vot cu majoritate simplă. După vot, Președintele comunică imediat decizia Parlamentului eurodeputatului și autorității competente a statului membru”, conform aceleiași surse.

Acuzațiile aduse Dianei Șoșoacă

Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

Potrivit Parchetului General, este vorba despre:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.