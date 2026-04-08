Nicușor Dan va face declarații de presă la Palatul Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, va susține miercuri, 8 aprilie 2026, la ora 19:00, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială.

Nu au fost anunțate public subiectele pe care vor discutate de șeful statului.

În ultima perioadă, președintele a fost implicat în mai multe subiecte importante. În primul rând, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis marți, 7 aprilie, propunerile pentru șefiile marilor parchete către Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după finalizarea procedurii legale.

Potrivit legii, Președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.

De asemenea, Casa Albă ar fi răspuns invitației României de a participa la Summitul București 9 (B9) din data de 13 mai 2026, un eveniment crucial pentru securitatea flancului estic al NATO.

Șeful statului a precizat că a primit recent o scrisoare oficială din partea administrației americane, subliniind caracterul diplomatic al răspunsului.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summiturilor B9. O scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a declarat Nicușor Dan.

Este posibil ca Marco Rubio să vină la București, pentru evenimentul din luna mai, conform surselor Antena 3 CNN.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan a declarat că dacă va fi chemat la DIICOT în dosarul privind fotografiile apărute înainte de turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2025, se va prezenta.

„Eu la DIICOT am fost, sunt cel care am depus plângerea care a dus la această cercetare penală”, a spus șeful statului, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre cazul fotografiilor de la Tunari.

Întrebat dacă se așteaptă să fie audiat, Nicușor Dan a adăugat: „Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce, dar ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea: că niște oameni au adus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu.”

Procurorii DIICOT au efectuat mai multe audieri în legătură cu scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-ar fi întâlnit cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, în apropiere de București.

Știre în curs de actualizare