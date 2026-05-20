Video Negocieri contra-cronometru cu Bruxellesul pentru a salva fondurile europene. Bolojan: „Lucrez ca și cum aș avea un mandat lung”

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că Guvernul continuă să lucreze la turație maximă, în ciuda faptului că a fost demis prin moțiune de cenzură. Miza este una critică: finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană și salvarea fondurilor din PNRR.

Bolojan a explicat la postul B1 Tv că România se află într-un moment decisiv pentru absorbția fondurilor europene:

„Suntem într-o situație foarte importantă pentru România, pentru că în aceste zile sunt discuții strategice privitoare la absorbția de fonduri europene. Așa cum a anunțat Comisia Europeană, până la sfârșitul lunii mai trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului”.

Prim-ministrul interimar a explicat că statul trebuie să știe exact ce proiecte rămân finanțate.

„Cele care rămân trebuie să se termine până la final de august. Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut”, a spus premierul interimar.

Ilie Bolojan a detaliat discuțiile tehnice purtate cu Comisia Europeană:

„Acum se poartă discuțiile cu Comisia Europeană pe jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească și se încearcă clarificarea unor aspecte care țin de fiecare jalon”.

Premierul interimar a amintit că România are obligații clare:

„Trebuie să facem un anumit număr de kilometri de autostradă, un anumit număr de kilometri de calea ferată, un anumit număr de dispensare comunale, de centre comunitare și așa mai departe”.

Avertisment: instabilitatea politică poate costa miliarde

Ilie Bolojan a criticat efectele moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR:

„Dacă acest guvern n-ar lucra de dimineața până seara și am face ceea ce au generat PSD și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni, practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele, de a închide PNRR-ul”.

Șeful Executivului a insistat că, în ciuda interimatului, activitatea este intensă:

„Lucrăm de dimineața până seara cu Comisia Europeană, cu grupurile de lucru din ministere, având ședințe cu miniștrii, cu fiecare minister în parte, în așa fel încât să urgentăm plățile, să clarificăm jaloanele, să pregătim proiectele de legi pentru a fi depuse în Parlament”.

Riscuri majore în Parlament

Premierul interimar a avertizat că lipsa unei majorități funcționale poate bloca jaloanele PNRR:

„În Parlamentul de astăzi, în care nu funcționează niciun fel de coaliție, există riscul ca aceste proiecte să nu fie adoptate sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană nu le consideră ca fiind îndeplinire de jalon”.

În acest caz, Guvernul ar fi obligat să intervină: „Trebuie să vii cu Ordonanță să clarifici aceste aspecte”.

Bolojan a subliniat că, în ciuda limitărilor, își asumă ritmul de lucru necesar pentru a nu pierde bani europeni:

„Eu fac ceea ce am făcut întotdeauna, să lucrez de dimineața până seara acolo unde am fost pe funcție, ca și cum aș avea un mandat lung, pentru că dacă nu facem asta, ratăm niște sume importante pentru România”.