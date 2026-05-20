Un băiat de 16 ani a murit după ce a mâncat o înghețată, într-o gelaterie din Italia. „Vrem să știm de ce a murit”

Un adolescent italian în vârstă de 16 ani, pe nume Adriano, a murit după ce a suferit un șoc anafilactic sever, la scurt timp după ce a consumat o înghețată într-o gelaterie din Casoria, Italia.

Tânărul era cunoscut cu o alergie gravă la proteinele din lapte, însă, potrivit familiei, era extrem de atent la ceea ce consuma.

Mama băiatului a declarat pentru Corriere della Sera că fiul său își verifica permanent alimentele: „A citit fiecare listă de ingrediente, a verificat totul. Nu a greșit niciodată.”

Potrivit presei italiene, Adriano se afla împreună cu prietenii săi când a decis să cumpere o înghețată despre care credea că nu conține lapte, alegând o variantă de fructe. Surse citate de presa locală susțin că personalul gelateriei era la curent cu alergia adolescentului.

La scurt timp după consum, starea tânărului s-a agravat brusc. Acesta a început să aibă dificultăți de respirație, iar prietenii l-au transportat de urgență la locuința tatălui său, aflată în apropiere. Acolo, familia a încercat să intervină medical.

„A avut dificultăți de respirație și a început să se simtă foarte rău. Am încercat să-l ajutăm imediat”, au relatat apropiați ai familiei.

Nu este clar dacă adolescentului i-a fost administrată adrenalină, tratamentul standard în cazurile de șoc anafilactic, însă familia a confirmat că i-a fost dat cortizon.

La sosirea echipajelor medicale, acestea nu au mai putut decât să constate decesul.

Parchetul italian a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Sunt analizate probe din gelaterie și din laboratorul acesteia, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei contaminări accidentale. Se verifică dacă echipamentele folosite pentru servire au fost curățate corespunzător și dacă urme de proteine din lapte ar fi putut ajunge în înghețata consumată de adolescent. În unele cazuri de alergii severe, chiar și urme minuscule de alergeni pot declanșa reacții letale.

Familia băiatului cere răspunsuri clare despre modul în care s-a produs tragedia. „Vrem să știm adevărul. Vrem să știm de ce a murit Adriano al nostru”, a declarat mama acestuia pentru Corriere della Sera.

Autopsia este în desfășurare, iar rezultatele urmează să stabilească exact cauza morții adolescentului.