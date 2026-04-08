Legea companiilor de stat, contestată la Curtea Constituțională a României (CCR). Nicuşor Dan invocă încălcarea bicameralismului

Președintele Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la neconstituționalitatea Legii privind aprobarea OUG privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și abrogarea unor dispoziții normative, invocând încălcarea principiului bicameralității legislativului.

Legea privind aprobarea OUG nr. 22/2025, care modifică reglementările privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și abrogă unele dispoziții, a fost trimisă la promulgare pe 21 martie, potrivit Agerpres.

Actul normativ introduce schimbări în modul de ocupare a funcțiilor de conducere și în funcționarea consiliilor de administrație ale organizațiilor corporative.

Articolul unic din legea criticată prevede că la articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: „La articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menţionate şi alte beneficii, sub condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare”.

Prin modificările aduse în Camera Deputaţilor, Cameră decizională, se încalcă principiul bicameralismului, consacrat de dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi art. 75 alin. (4) din Constituţie, a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan susține că procesul legislativ a încălcat principiul bicameralismului, deoarece modificările adoptate de Senat au fost eliminate de Camera Deputaților, iar unele prevederi introduse de aceasta nu au mai fost dezbătute în Senat.

„Atât OUG nr. 22/2025, cât şi forma de la Senat a legii de aprobare a ordonanţei în discuţie nu au vizat textul de lege de la art. 8 alin. (9) din OUG nr. 109/2011, fiind pentru prima oară modificat în camera decizională, cu ocazia dezbaterii legii de aprobare a ordonanţei, într-un sens relevant, care ar fi impus retrimiterea textului la prima cameră, pentru a fi pus în dezbatere şi a-i asigura posibilitatea Senatului de a se pronunţa asupra lui.

Altfel, legea ar urma să intre în vigoare conţinând un amendament despre care Senatul nu are cunoştinţă”, a precizat şeful statului.

Ca urmare, legea „contravine principiului legalităţii, principiului bicameralismului, precum şi principiului vizând protejarea intereselor naţionale în activitatea economică”, a punctat preşedintele.