14 ianuarie, ziua în care a început a cincea mineriadă. Mii de mineri din Valea Jiului au decis să vină la București

La 14 ianuarie 1999, greva minerilor din Valea Jiului a degenerat în a cincea mineriadă, după ce peste 10.000 de mineri au decis să pornească spre București, în semn de protest față de restructurarea industriei miniere și deciziile Guvernului.

1934 – A murit Ioan Cantacuzino

La data de 14 ianuarie 1934, a murit Ioan Cantacuzino, medic și bacteriolog român, una dintre personalitățile fondatoare ale microbiologiei și medicinei experimentale din România. Născut în 1863, Cantacuzino a fost format profesional în Franța, unde a studiat medicina și științele biologice, devenind discipol al lui Ilia Mecinikov, laureat al Premiului Nobel.

Ioan Cantacuzino a avut un rol esențial în organizarea sistemului de sănătate publică din România, fiind fondatorul Institutului de Seruri și Vaccinuri care îi poartă numele. A coordonat campanii de combatere a holerei și tifosului exantematic și a contribuit la introducerea vaccinărilor și a metodelor moderne de prevenție epidemiologică.

1954 - Marilyn Monroe se căsătorește cu Joe DiMaggio

La 14 ianuarie 1954, actrița americană Marilyn Monroe s-a căsătorit cu Joe DiMaggio, fost jucător profesionist de baseball și una dintre cele mai cunoscute figuri ale sportului american. Ceremonia civilă a avut loc la Primăria din San Francisco și a atras atenția presei internaționale, ambii fiind personalități extrem de mediatizate la acel moment.

Joe DiMaggio era divorțat, iar căsătoria cu Marilyn Monroe a dus la excomunicarea sa de către Biserica Catolică, care considera uniunea un act de bigamie din punct de vedere religios. Căsnicia a durat mai puțin de un an, cei doi divorțând în octombrie 1954.

1999 – A cincea mineriadă: Are loc greva minerilor din Valea Jiului

La 14 ianuarie 1999, a început cea de-a cincea mineriadă, declanșată de greva minerilor din Valea Jiului, nemulțumiți de deciziile Guvernului privind restructurarea industriei miniere. Peste 10.000 de mineri și-au exprimat în scris acordul de a se deplasa la București pentru a protesta.

Acțiunea a avut loc într-un context tensionat, marcat de închiderea unor exploatări miniere și de concedieri masive. Marșul minerilor a fost oprit ulterior de forțele de ordine, iar conflictul s-a încheiat prin negocieri între liderii minerilor și autorități, cunoscute sub denumirea de „Pacea de la Cozia”.

2006 – Explozia de la mina Anina

La 14 ianuarie 2006, o explozie provocată de acumularea de gaze a avut loc la mina de cărbune din Anina, județul Caraș-Severin. Incidentul s-a produs în subteran și a dus la moartea a șapte mineri aflați în schimbul de lucru.

Anchetele desfășurate ulterior au indicat deficiențe legate de siguranța exploatării și de ventilația minelor. Accidentul de la Anina a fost unul dintre cele mai grave evenimente miniere din România postdecembristă și a relansat dezbaterile privind securitatea muncii în sectorul extractiv.

2016 – A murit actorul Alan Rickman

La 14 ianuarie 2016, a murit actorul britanic Alan Rickman, în vârstă de 69 de ani, în urma unui cancer pancreatic. Născut în 1946, Rickman a fost cunoscut pentru cariera sa în teatru, film și televiziune, fiind apreciat pentru vocea distinctivă și interpretările sale dramatice.

Alan Rickman a devenit cunoscut publicului larg prin roluri precum Hans Gruber în „Die Hard” și Severus Snape în seria „Harry Potter”. De-a lungul carierei, a colaborat cu Royal Shakespeare Company și a primit numeroase distincții pentru contribuția sa la artele spectacolului.