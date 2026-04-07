Nicușor Dan, despre scrisoarea de mulțumire a lui Trump. Președintele spune că invitația la Summitul B9 a fost trimisă către Marco Rubio

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit detalii despre răspunsul liderului american, Donald Trump, la invitația de a participa la Summitul B9 de la București, în urma vizitei efectuate la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Șeful statului a precizat că a primit recent o scrisoare oficială din partea administrației americane, subliniind caracterul diplomatic al răspunsului.

„Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele Summiturilor B9. O scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la Baza Kogălniceanu și la Baza de la Câmpia Turzii”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că invitația pentru summit nu a fost refuzată, ci redirecționată către șeful diplomației americane.

„În ceea ce privește B9, această invitație a fost transmisă către secretarul de stat”, a spus președintele.

Potrivit unor surse diplomatice, Donald Trump a mulțumit României pentru invitație, însă nu va putea participa personal la reuniunea programată pe 13 mai, urmând ca Statele Unite să fie reprezentate la nivel înalt.

Inițiativa „Bucharest Nine” (B9) reprezintă o platformă de cooperare între nouă state membre NATO, concentrată pe consolidarea securității pe flancul estic al Alianței.

Formatul a fost lansat în 2015, la inițiativa fostului președinte al României, Klaus Iohannis, și a președintelui Poloniei, Andrzej Duda, prima reuniune având loc la București.

Crearea acestui format a fost determinată de evoluțiile de securitate din regiune, în special după Anexarea Crimeei de către Rusia și conflictul din estul Ucrainei. Statele participante sunt, în mare parte, foste țări din sfera de influență a Uniunii Sovietice, ceea ce le conferă o perspectivă comună asupra riscurilor de securitate din regiune.