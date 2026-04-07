Video Nicușor Dan spune că va merge la DIICOT dacă va fi citat în cazul fotografiilor din campania prezidențială din 2025

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că, dacă va fi chemat la DIICOT în dosarul privind fotografiile apărute înainte de turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2025, se va prezenta.

„Eu la DIICOT am fost, sunt cel care am depus plângerea care a dus la această cercetare penală”, a spus șeful statului, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre cazul fotografiilor de la Tunari.

Întrebat dacă se așteaptă să fie audiat, Nicușor Dan a adăugat: „Dacă voi fi chemat vreodată, mă voi duce, dar ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea: că niște oameni au adus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu.”

Procurorii DIICOT au efectuat mai multe audieri în legătură cu scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-ar fi întâlnit cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, în apropiere de București.

Președintele a subliniat că a avut un rol activ în declanșarea anchetei.

„Am considerat că aceste imagini nu trebuie să rămână nesancționate și am depus plângerea care a dus la deschiderea cercetării penale”, a declarat acesta.