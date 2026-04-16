Nicușor Dan spune că are „mare încredere” în noul procuror general. Președintele promite un referendum pe justiție „în aproximativ o lună”

Președintele Nicușor Dan a oferit joi seară, în emisiunea „Piața Victoriei” de la Europa FM, explicații privind numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general, precum și a altor magistrați, în poziții de conducere în cadrul Ministerului Public.

Șeful statului a declarat că are „mare încredere” în Cristina Chiriac, fostă șefă a DNA Iași, și a respins criticile referitoare la modul în care aceasta ar fi gestionat dosarul fostului episcop de Huși, Cornel Onilă.

Nicușor Dan a precizat că dosarul instrumentat de DNA viza șantajul și nu implica minori, iar imaginile analizate în acea cauză ar fi prezentat „un act sexual consimțit între adulți”.

Ulterior, într-un alt dosar, instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, au apărut probe care au stat la baza condamnării definitivă a lui Cornel Onilă pentru agresiuni asupra unui minor.

Cornel Onilă a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la opt ani de închisoare pentru viol și alte agresiuni sexuale asupra unui elev de la Seminarul Teologic din Huși.

Amintim că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a informat, miercuri, că actuala șefă DNA Iași, Cristina Chiriac și-a preluat mandatul pentru funcția de Procuror General. Aceasta urmează să exercite un mandat de trei ani.

Cristina Chiriac a precizat, totodată, că prioritatea mandatului său este „consolidarea încrederii publice în actul de justiție, prin asigurarea unei activități eficiente, transparente și predictibile a parchetelor”, adăugând: „În același timp, voi susține întărirea capacității instituționale, protejarea independenței procurorilor și promovarea unui climat profesional bazat pe integritate și respect reciproc”.

Referitor la numirea lui Alex Florența și a lui Marius Voineag în funcțiile de adjuncți la DIICOT și Parchetul General, Nicușor Dan a afirmat că rolul adjuncților „nu influențează direcția instituției” și că aceștia au trecut evaluările Ministerului Justiției.

Referendumul privind sistemul judiciar va avea loc „în cel mult o lună”

Șeful statului a anunțat și că referendumul privind sistemul judiciar va avea loc „în cel mult o lună”, precizând că procedurile tehnice sunt deja în desfășurare. El a afirmat că rezultatul consultării publice va clarifica dacă anumite ipoteze asumate de magistrați sunt validate sau infirmate de electorat.



