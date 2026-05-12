search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicușor Dan spune că discursul critic la adresa UE a fost, de fapt, pro-european: „A fost o declarație de afecțiune pentru Europa”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că „România își continuă direcția pro-europeană” și a explicat de ce, în ultima perioadă, a folosit sintagma direcție „pro-occidentală” în loc de „pro-europeană”.

Președintele Nicușor Dan a transmis, în cadrul forumului internațional „Black Sea and Balkans Security Forum”, că direcția strategică a României rămâne neschimbată, indiferent de tensiunile sau dezbaterile interne. Șeful statului a subliniat că relațiile țării cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite sunt stabile și reprezintă pilonii fundamentali ai politicii externe românești:

Rugămintea mea este să nu suprapunem asta peste, să ridicăm în picioare privirea la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană, cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm dezbaterea politică internă cu această dezbatere strategică. Deci nu s-a schimbat orientarea strategică și nu există nicio șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale”.

În fața întrebării dacă România se află în situația de a alege între Europa și Statele Unite sau dacă este vorba despre o consolidare simultană a NATO și a proiectului european, președintele a explicat că discuțiile interne, oricât de aprinse ar fi, nu afectează orientarea strategică a țării. El a insistat că România nu se află în fața unei opțiuni exclusive, ci într-un proces de compatibilizare a celor două dimensiuni ale securității occidentale.

„Interesul României este într-o Europă puternică, interesul NATO este într-o Europă puternică, interesul Europei și al României este într-un NATO puternic. Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă de pe-o parte și de pe alta. Ăsta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune Strategia Națională de Apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom, o vom utiliza în continuare”, a spus președintele.

Nicusor Dan, la Black Sea and Balkans Security Forum. FOTO Adevărul
Nicusor Dan, la Black Sea and Balkans Security Forum. FOTO Adevărul

„Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziționez”

Referitor la afirmațiile sale anterioare  potrivit cărora una dintre greșelile făcute de Europa a fost că a acționat ideologic, președintele a fost rugat să dea da câteva exemple în care UE a acționat ideologic.

„Înainte de asta, pentru că mi-ați pus întrebarea, am spus asta și în sală. Eu cred că pe multe subiecte, dezbaterea în România nu există. De Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o, vorbesc de cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina. Nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Nu avem o dezbatere reală despre Europa, da? Toată lumea are opinie, orice politician știe deja dinainte ce-o să spună când o să-l audă vorbind de când subiectul acesta apare. Foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm și aici este, publicul român nu participă la, de fapt la dezbatere, pentru că ce-am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească, nu suntem conectați, da?

Și n-am criticat, am, dacă vă uitați la structura discursului, am spus: da, Europa a făcut greșeli, dar Europa este un organism viu, democratic în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct. Iar acele elemente de critică le găsiți de exemplu în discursul doamnei Von der Leyen de acum două săptămâni, da? Deci interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziționez”.

Referitor la criticile aduse UE, Nicușor Dan a explicat:

„A fost o declarație de afecțiune pentru Europa”.

Președintele a evidențiat și faptul că politica externă a României a fost una dintre cele mai previzibile componente ale statului în ultimele două-trei decenii, iar această continuitate reprezintă un avantaj strategic important. El a mai spus că nu au existat schimbări de direcție în această perioadă, iar angajamentele internaționale ale țării rămân ferm.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
7 zile de la căderea salvatorului Bolojan. 5 scenarii posibile de a forma un nou guvern. 10 variante de premieri. Un nume surpriză de pe lista scurtă a lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii, operatorii din turism vorbesc despre pierderi uriașe
playtech.ro
image
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
digisport.ro
image
Cine mai primește vouchere de vacanță în 2026. Statul a schimbat regulile și a redus plafonul salarial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cărți de identitate electronice. Până la ce dată se mai pot face gratuit și ce conțin noile buletine
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
click.ro
image
Cele 3 zodii lovite de schimbări neașteptate pe 12 mai 2026. Un adevăr iese la suprafață, iar destinul lor se schimbă radical
click.ro
image
Ce mănâncă zilnic Willie Nelson la 93 de ani. Artistul country are un meniu surprinzător de simplu
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marian Godină, mesaj după eliminarea de la Survivor: „Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la tv”
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul