Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că „România își continuă direcția pro-europeană” și a explicat de ce, în ultima perioadă, a folosit sintagma direcție „pro-occidentală” în loc de „pro-europeană”.

Președintele Nicușor Dan a transmis, în cadrul forumului internațional „Black Sea and Balkans Security Forum”, că direcția strategică a României rămâne neschimbată, indiferent de tensiunile sau dezbaterile interne. Șeful statului a subliniat că relațiile țării cu Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite sunt stabile și reprezintă pilonii fundamentali ai politicii externe românești:

„Rugămintea mea este să nu suprapunem asta peste, să ridicăm în picioare privirea la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană, cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm dezbaterea politică internă cu această dezbatere strategică. Deci nu s-a schimbat orientarea strategică și nu există nicio șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale”.

În fața întrebării dacă România se află în situația de a alege între Europa și Statele Unite sau dacă este vorba despre o consolidare simultană a NATO și a proiectului european, președintele a explicat că discuțiile interne, oricât de aprinse ar fi, nu afectează orientarea strategică a țării. El a insistat că România nu se află în fața unei opțiuni exclusive, ci într-un proces de compatibilizare a celor două dimensiuni ale securității occidentale.

„Interesul României este într-o Europă puternică, interesul NATO este într-o Europă puternică, interesul Europei și al României este într-un NATO puternic. Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă de pe-o parte și de pe alta. Ăsta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune Strategia Națională de Apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom, o vom utiliza în continuare”, a spus președintele.

„Interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziționez”

Referitor la afirmațiile sale anterioare potrivit cărora una dintre greșelile făcute de Europa a fost că a acționat ideologic, președintele a fost rugat să dea da câteva exemple în care UE a acționat ideologic.

„Înainte de asta, pentru că mi-ați pus întrebarea, am spus asta și în sală. Eu cred că pe multe subiecte, dezbaterea în România nu există. De Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o, vorbesc de cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina. Nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Nu avem o dezbatere reală despre Europa, da? Toată lumea are opinie, orice politician știe deja dinainte ce-o să spună când o să-l audă vorbind de când subiectul acesta apare. Foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm și aici este, publicul român nu participă la, de fapt la dezbatere, pentru că ce-am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească, nu suntem conectați, da?

Și n-am criticat, am, dacă vă uitați la structura discursului, am spus: da, Europa a făcut greșeli, dar Europa este un organism viu, democratic în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct. Iar acele elemente de critică le găsiți de exemplu în discursul doamnei Von der Leyen de acum două săptămâni, da? Deci interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi Doamne, să mă poziționez”.

Referitor la criticile aduse UE, Nicușor Dan a explicat:

„A fost o declarație de afecțiune pentru Europa”.

Președintele a evidențiat și faptul că politica externă a României a fost una dintre cele mai previzibile componente ale statului în ultimele două-trei decenii, iar această continuitate reprezintă un avantaj strategic important. El a mai spus că nu au existat schimbări de direcție în această perioadă, iar angajamentele internaționale ale țării rămân ferm.