Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu explică în ce măsură ar fi posibil ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier

Fostul judecător constituțional Petre Lăzăroiu a comentat scenariul vehiculat în interiorul PNL potrivit căruia Ilie Bolojan ar putea fi din nou propus pentru funcția de premier, o idee avansată public de liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, care a invocat o decizie a Curții Constituționale din 2020.

Lăzăroiu a precizat la Digi 24 că instanța constituțională s-a pronunțat de mai multe ori pe această temă:

„CCR s-a pronunțat nu numai în 2020 și mai înainte de 2020. Vedeți dumneavoastră, Curtea a ținut cont de o realitate, în realitate efectivă: în momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă în într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus: nu mai veniți cu același premier”.

„N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile”

Fostul judecător al CCR a adăugat însă că, în practică, deciziile CCR nu sunt întotdeauna respectate.

„Cum la noi constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu ai niciun fel de problemă. Președintele o să nominalizeze. Ideea este că nominalizează și probabil va pica iarăși la vot, pentru că, așa cum s-au derulat lucrurile, este evident că nu mai are sprijin”, a detaliat fostul judecător/

Petre Lăzăroiu a subliniat că precedentul nerespectării deciziilor CCR există deja:

„N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile, chiar și cele care au fost, cum să spun eu, abrupte. Am spus clar da sau ba și tot nu s-au respectat. Ce să ne mai așteptăm acum?”

Fostul judecător a explicat că, „pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să intereseze funcția de premier”.

Amintim că și fostul judecător constituțional Tudorel Toader susține însă că o eventuală repropunere a lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, după o moțiune de cenzură, ar putea încălca logica deciziilor Curții Constituționale și voința Parlamentului.

Gabriel Andronache: „Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru”

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat, joi, 7 mai, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul condus de acesta a căzut prin moțiune de cenzură

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă: Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită”, a scris Gabriel Andronache pe Facebook.

Potrivit acestuia, o altă condiție este coagularea, de către candidatul desemnat, a unei noi majorități parlamentare care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură.

Andronache spune că este nevoie ca desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică „să treacă o perioadă rezonabilă de timp” de la data moțiunii de cenzură, „în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”.

De asemenea, spune el, este nevoie ca „desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică „să treacă o perioadă rezonabilă de timp” de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”. „Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.

„Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.



