search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu explică în ce măsură ar fi posibil ca Ilie Bolojan să fie desemnat din nou premier

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul judecător constituțional Petre Lăzăroiu a comentat scenariul vehiculat în interiorul PNL potrivit căruia Ilie Bolojan ar putea fi din nou propus pentru funcția de premier, o idee  avansată public de liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache, care a invocat o decizie a Curții Constituționale din 2020.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. FOTO Mediafax
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. FOTO Mediafax

Lăzăroiu a precizat la Digi 24 că instanța constituțională s-a pronunțat de mai multe ori pe această temă:

 „CCR s-a pronunțat nu numai în 2020 și mai înainte de 2020. Vedeți dumneavoastră, Curtea a ținut cont de o realitate, în realitate efectivă:  în momentul în care un premier este demis prin moțiune de cenzură, e greu de imaginat că același premier va avea sorți de izbândă în într-o nouă nominalizare. De aia și curtea a spus: nu mai veniți cu același premier”.

„N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile”

Fostul judecător al CCR a adăugat însă că, în practică, deciziile CCR nu sunt întotdeauna respectate.

„Cum la noi constituția se aplică după cum vor unii sau alții, nu ai niciun fel de problemă. Președintele o să nominalizeze. Ideea este că nominalizează și probabil va pica iarăși la vot, pentru că, așa cum s-au derulat lucrurile, este evident că nu mai are sprijin”, a detaliat fostul judecător/

Petre Lăzăroiu a subliniat că precedentul nerespectării deciziilor CCR există deja:

„N-ar fi prima oară când nu se respectă deciziile, chiar și cele care au fost, cum să spun eu, abrupte. Am spus clar da sau ba și tot nu s-au respectat. Ce să ne mai așteptăm acum?

Fostul judecător a explicat că, „pe litera legii, președintele ar trebui să desemneze o altă persoană ca să coaguleze o majoritate și să intereseze funcția de premier”.

Amintim  că și fostul judecător constituțional Tudorel Toader susține însă că o eventuală repropunere a lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, după o moțiune de cenzură, ar putea încălca logica deciziilor Curții Constituționale și voința Parlamentului.

Gabriel Andronache: „Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru”

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a afirmat, joi, 7 mai, că Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul condus de acesta a căzut prin moțiune de cenzură

„Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Decizia Curții Constituționale din 2020 este foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze Guvernul, dacă: Președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate, prin desemnarea aceluiași candidat (fost premier). Nu suntem în acest scenariu. Condiție îndeplinită”, a scris Gabriel Andronache pe Facebook.

Potrivit acestuia, o altă condiție este coagularea, de către candidatul desemnat, a unei noi majorități parlamentare care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură.

Andronache spune că este nevoie ca desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică să treacă o perioadă rezonabilă de timp de la data moțiunii de cenzură, „în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”

De asemenea, spune el, este nevoie ca „desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică „să treacă o perioadă rezonabilă de timp” de la data moțiunii de cenzură, în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul Prim-Ministru”. „Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.

„Și această condiție este pe cale a se împlini”, a adăugat el.  


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Ce promisiune i-a făcut Cristi Chivu tatălui său, înainte ca acesta să se stingă. Povestea nespusă a antrenorului lui Inter: ”Vine, depune o floare, apoi pleacă”
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Armata Română strigă mobilizarea pentru rezerviști. Județele în care se organizează exerciții în acest an
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”