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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

Video De ce AUR a refuzat guvernul Veștea. Dungaciu, dezvăluiri pentru Adevărul despre culisele deciziei: „Nu intrați în sala de festivități, că ne e rușine cu voi”

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AUR a refuzat să susțină în Parlament guvernul Veștea pentru a transmite un semnal politic legat de suveranitatea deciziilor, afirmă prim-vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu. Acesta vorbește despre presiuni și contacte telefonice în perioada negocierilor.

Dan Dungaciu, la Interviurile Adevărul Foto: Cătălin Mănescu
Dan Dungaciu, la Interviurile Adevărul Foto: Cătălin Mănescu

Dan Dungaciu susține că reprezentanții AUR au fost supuși unor presiuni pentru a susține Executivul.

„Unul dintre motivele foarte importante pentru care nu am votat guvernul Veștea este ca să transmitem mesajul că politica nu se face în altă parte în ceea ce ne privește, cu toate presiunile care au venit. Și au venit presiuni, și pe colegi, și eu am fost sunat de foarte multe ori. De mulți oameni care nu m-au mai sunat de foarte mult timp, din foarte multe zone, ca să zic așa”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat joi, la „Interviurile Adevărul”

„Disperarea s-a văzut în comportamentul președintelui Nicușor Dan”

 Potrivit lui Dan Dungaciu, numirea lui Veștea ca premier s-a făcut într-un climat de „disperare politică” la Cotroceni, în timp ce AUR a fost exclus din procesul de negociere.

„Disperarea care i-a apucat la Cotroceni, când l-au desemnat pe domnul Veștea, s-a văzut în comportamentul președintelui Nicușor Dan. De la început era foarte clară delimitarea de AUR, iar când a fost la domnul Veștea... A fost presiunea disperării că nu reușesc în niciun fel”, a declarat prim-vicepreședintele formațiunii.

Acesta a afirmat că, deși aparent exista o invitație la dialog, aceasta nu era dublată de o dorință reală de colaborare. „Noi vă apreciem, vrem să colaborăm, dar rămâneți în bucătărie. Adică nu intrați în sala de festivități, că ne e rușine cu voi. Adică nu trebuie să se știe, dar noi ținem la voi. Asta e atitudinea. Vrem să discutăm când toate lucrurile sunt setate, vrem să venim cu guvernul făcut, dar să nu se știe că ne ceartă Bruxelles-ul”, a afirmat Dungaciu.

„Nu a fost o decizie schimbată peste noapte”

Prim-vicepreședintele AUR a respins ideea că poziția partidului s-ar fi modificat în ultimele zile și a precizat că refuzul de a vota noul Executiv a fost decis cu mult timp înainte în cadrul formațiunii.

„Noi am avut o decizie politică a partidului, votată cu mult timp înainte, că nu susținem Guvernul. Nu a fost o chestiune care s-a schimbat peste noapte”, a declarat acesta.

Potrivit lui Dungaciu, strategia a fost discutată în repetate rânduri în conducerea partidului, iar mesajul a fost reafirmat constant în interiorul formațiunii.

„Telefonul a existat”

În cadrul interviului, Dan Dungaciu a comentat și afirmațiile liderului AUR, George Simion, potrivit cărora persoane din anturajul președintelui ar fi încercat să obțină sprijinul partidului pentru învestirea Guvernului Veștea.

„Nu pot să vorbesc despre convorbiri telefonice care nu mă privesc, dar pot să vă spun 100% că acel telefon a existat”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Dan Dungaciu a criticat și faptul că partidul nu a fost inclus în discuțiile privind formarea unei noi majorități, deși AUR este al doilea partid ca reprezentare parlamentară și, potrivit liderilor formațiunii, se află pe primul loc în unele sondaje de opinie.

„AUR a fost scos din discuții. Nu s-a discutat cu un partid care este al doilea ca număr de parlamentari și care stă cel mai bine în sondaje”, a spus acesta.

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