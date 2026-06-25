Video Prima reacție a lui Nicușor Dan, după eșecul de la Vila Lac: „Suntem în criză pentru că niște lideri nu și-au ținut promisiunea”

Președintele Nicușor Dan cere partidelor să accelereze formarea unei majorități parlamentare, după eșecul negocierilor de la Vila Lac, unde liderii formațiunilor pro-europene nu au reușit să ajungă la un acord privind viitoarea formulă de guvernare. Șeful statului a transmis că România are nevoie urgent de stabilitate politică și de un guvern funcțional.

Discuțiile dintre reprezentanții PNL, PSD, USR și UDMR de la Vila Lac s-au încheiat fără rezultat, iar șansele formării rapide a unui executiv sunt în continuare reduse.

„Ar fi bine să avem un guvern până marți”

„Cred că suntem oameni serioși. Din declarațiile publice, acea soluție preconizată era un guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, aștept soluții de majoritate. (...) Suntem în criză pentru că niște lideri nu și-au ținut promisiunea. Ar fi bine să avem un guvern până marți”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre desemnările făcute în încercarea de a facilita formarea unei majorități, susținând că în ambele cazuri a existat o așteptare politică ce nu s-a materializat.

„În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate. De asemenea, când l-am desemnat pe Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, bazată pe niște lideri, nu s-a materializat, pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a subliniat că rolul său constituțional nu îi permite implicarea directă în negocierile politice.

„Mai departe ar fi fost neconstituțional ca eu să mă implic în discuții. În toate discuțiile pe care le-am avut am militat pentru o majoritate pro-occidentală. Rolul meu constituțional este să desemnez prim-ministrul. Mai departe nu pot decât să fac apel la responsabilitate”, a mai spus președintele.

Șeful statului a atras atenția și asupra riscurilor bugetare și instituționale, în special în contextul fondurilor europene din PNRR și al calendarului parlamentar.

„Pentru România este important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. Este important să avem un guvern cât mai repede, pentru că parlamentarii vor intra în vacanță marți”, a spus acesta.