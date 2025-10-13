Nicușor Dan s-a întâlnit cu o delegație a Camerei Reprezentanților din Australia. „Încurajăm deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București”

Președintele Nicușor Dan a primit luni, 13 octombrie, la Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre posibilitatea ca Australia să deschidă o misiune diplomatică în România.

„Am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Australia. În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile.

Discuțiile noastre au fost consistente și s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride. Am subliniat că un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România”, a transmis președintele.

De asemenea, în comunicatul publicat pe rețelele de socializare, președintele a declarat că încurajează Australia să deschidă o reprezentanță diplomatică la București.

„Expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”, mai afirmă acesta.

Australia are o reprezentanță diplomatică în România, însă aceasta este de tip consulat onorific. Acest consulat este condus de Mihaela Nicola și oferă asistență limitată cetățenilor australieni din România.

Pentru servicii consulare complete, inclusiv obținerea de pașapoarte sau vize, cetățenii australieni din România trebuie să contacteze Ambasada Australiei la Atena, care este acreditată și pentru România.