Nicușor Dan: „Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit”, după ce a contestat legea privind combaterea antisemitismului

Românii au obligația de a combate „prin toate mijloacele, discursul antisemit, xenofob și care incită la ură”, a declarat președintele Nicușor Dan la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului. Declarațiile vin însă în contextul în care șeful statului a fost criticat pentru că a contestat la Curtea Constituțională legea privind combaterea antisemitismului și a legionarismului.

Deși judecătorii CCR i-au respins sesizarea, Nicușor Dan a precizat că își menține opinia potrivit căreia unele articole sunt neconstituționale și a anunțat că va solicita Parlamentului reanalizarea proiectului.

„Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință, pentru simplul motiv că avea o altă apartenență etnică. Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”, a spus Nicușor Dan, la Memorialul Victimelor Holocaustului din București.

La același eveniment, deputatul Silviu Vexler i-a reproșat președintelui încercarea de a bloca o lege „absolut necesară”, conform spuselor sale.

„Încercarea de a bloca o lege absolut necesară, alături de unele dintre declarațiile dumneavoastră în acest context, au avut un impact direct, major și negativ asupra evreilor din țara noastră, cât și asupra societății în general”, a afirmat Vexler.

Critici au venit și din partea ministrului Muncii, Florin Manole, care a declarat că „unele convingeri pot fi greșite” și că este bine că există instituții, precum CCR, care le pot corecta.

Legea contestată de președinte prevede pedepse mai mari cu închisoarea pentru distribuirea online a materialelor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe sau antisemite, precum și sancțiuni pentru constituirea sau sprijinirea organizațiilor de acest tip.

În sesizarea trimisă Curții Constituționale, Nicușor Dan a argumentat că unele definiții din lege sunt neclare și ar putea încălca libertatea de exprimare, dreptul la informație și accesul la cultură. CCR a respins aceste argumente.

Șeful statului a anunțat, totuși, că va retrimite proiectul în Parlament, pentru reexaminare.

„Cred că ambiguitatea din unele articole este nocivă pentru societate și poate amplifica tensiunile existente”, a spus președintele.

Ceremonia a avut loc joi dimineață, 9 octombrie, la Memorialul Victimelor Holocaustului din România, în prezența oficialilor, a reprezentanților comunităților evreiești și a diplomaților acreditați la București.