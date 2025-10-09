Nicușor Dan salută acordul de pace dintre Israel și Hamas

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat joi acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza. El a transmis că România își menține angajamentul de a sprijini eforturile internaționale pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

„Salut cu căldură acordul de încetare a focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump, precum și implicarea Egiptului, Qatarului, Turciei și a tuturor partenerilor care au contribuit la acest progres important în negocieri. Acest pas aduce o speranță mult așteptată pentru pace și stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

I warmly welcome the agreement for a ceasefire and the safe return of all Israeli hostages from Gaza. I commend the efforts and valuable leadership of President @realDonaldTrump, as well as of Egypt, Qatar, and Türkiye and all the partners involved in securing this important progress in negotiations. This brings much-needed hope for peace and stability in the region. Romania remains committed to supporting efforts aimed at achieving a durable peace in the Middle East. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 9, 2025

Acordul anunțat miercuri reprezintă prima etapă a planului de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Fâșia Gaza. Documentul prevede o încetare completă a focului și eliberarea ostaticilor, măsuri care ar putea deschide calea către încheierea războiului de doi ani din regiune.

Potrivit Reuters, planul lui Trump conține 20 de puncte care stabilesc măsuri de reconstrucție, garanții de securitate și un mecanism internațional de monitorizare. Nu este clar deocamdată câte dintre aceste puncte au fost acceptate integral de părțile implicate.

Semnarea oficială a acordului este programată pentru joi, la ora 12:00, ora României.