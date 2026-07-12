Ce ar trebui să se întâmple mâine la Cotroceni

Sper ca preşedintele Nicușor Dan să nu mai piardă timpul cu întrebarea: aveţi o majoritate parlamentară? Mai ales că trebuie să ajungă, tot mâine, la Paris, la invitaţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, pentru a participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la parada de Ziua Franței.

Speranţa preşedintelui Dan că partidele care au format vechea coaliţie, acum spartă, se vor „pupat toţi piaţa endependenţi” este ridicolă, contrară obiceiurilor şi intereselor partidelor româneşti. Naivitate, naivitate în politică, să nu spun altceva, dar nici până a prelungi interimatul guvernului Bolojan luni de zile!

PSD şi PNL-USR şi-au adresat cuvinte dure şi urâte în ultimele zile, nu lasă vreo urmă de îndoială asupra incompatibilităţii lot ideologice, doctrinare, comportamentale, asupra modului în care vor să conducă România.

Doamna vicepremier interimar Oana Gheorghiu a şi explicat motivul:

„S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la Consiliile de Administrație”. „Atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în Consiliul de Administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre”.

PSD a ştiut că se aduce atingere clientelei sale politice, oamenilor de bază din PSD care ocupau posturi, aveau acces la bani mulţi pe care apoi îi dirijau spre alte segmente importante ale clientelei PSD. Fără accesul la aceste fonduri ilegale, PSD era terminat, îşi pierdea logica de a exista.

PSD a condiţionat clar şi a acţionat inclusiv prin intermediul Justiţiei: fără Bolojan, fără USR, altfel blocăm guvernarea. Doar că blocajul durează mult şi bine, şi ar mai putea dura luni bune, timp în care clientela PSD „moare de foame”. Au plecat de la „izvoarele” bugetare şi acum li se usucă gura de sete!

Nicușor Dan nu a înţeles toate aceste adevăruri, a mizat pe refacerea Coaliţiei care s-a rupt prin acţiunile PSD, iniţiatorul moţiunii de cenzură. Nici nu s-a opus în vreun fel moţiunii de cenzură, apoi a mizat pe două desemnări la funcţia de premier fără nicio şansă.

Mâine are loc la Cotroceni o întâlnire a partidelor din fosta Coaliţiei iar preşedintele Nicușor Dan are ultima şansă să mai repare ceva.

Provocările imediate la care trebuie să răspundă România

Sunt multe şi extrem de dificile. Salvarea banilor din PNRR şi accesarea Fondului de Coeziune al UE, gestionarea fondurilor din SAFE, intrarea României în OECD şi redactarea bugetului pe 2027. Miniştrii interimari care înlocuiesc miniştrii PSD demisionari nu mai au drept de semnătură pentru că au trecut 45 de zile de la numirea lor.

Pe plan extern lucrurile sunt la fel de complicate. Bascularea României „prooccidentale” între UE şi SUA, reacţia Rusiei aflată în colaps economic şi militar, contribuţia României la modernizarea şi înarmarea NATO, pentru a cita doar pe cele mai importante.

Toate aceste provocări imediate impun existența unui guvern cu puteri depline, nu ne mai putem „juca” de a interimatele.

Ce ar trebui să facă preşedintele Nicușor Dan, înainte de a pleca la Paris

Să-l desemneze pe Alexandru Nazare drept candidat la funcţia de prim-ministru. Nu este membru PNL sau PSD, a avut o prestaţie bună în guvernul Bolojan, are acceptul tacit al PNL şi PSD.

În mod normal şi conform Constituţiei îi revine premierului desemnat să găsească o majoritate parlamentară, după ce prezintă lista de miniştri şi programul de guvernare.

Şansa lui Nazare este dată de faptul că dacă parlamentul nu-l votează există posibilitatea declanşării alegerilor anticipate, de care parlamentarii fug ca „dracul de tămâie”. Nu-şi permit să-şi piardă calitatea de membru al legislativului cu doi ani şi jumătate înainte de termenul legal, şi nici nu au siguranţa că ar mai fi aleşi în noul parlament. Este aproape sigur că guvernul Nazare va trece de parlament chemat din vacanţă pentru o sesiune extraordinară.

PNL nu se poate dezice de multele decizii pe care le-a luat pentru neparticiparea la guvernare alături de PSD, PSD arată clar că nu va intra într-un guvern dominat de liberali iar de AUR nici nu vrea să audă. Nici AUR nu are intenţia să participe la vreun guvern la care nu dă premierul, interesul său fiind alegerile anticipate în care speră să câştige la un scor astronomic.

În favoarea desemnării lui Nazare stau şi realizările guvernului Bolojan.

1.Citând date ale UE, Siegfried Mureșan spune că guvernul Bolojan a crescut de aproape opt ori ritmul absorbției fondurilor europene.

2. Investitorul Orlando Nicoară, a afirmat că România se împrumută tot mai ieftin, în ciuda faptului că funcționează cu un Guvern demis de aproape trei luni și în pofida avertismentelor privind riscul coborârii ratingului în categoria „junk”. Acesta a arătat că, dacă în luna decembrie dobânzile riscau să ajungă la 7,5%, în prezent acestea sunt la 6,75%. Avem o dovadă a încrederii investitorilor in guvernul Bolojan.

3.Șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurcă, a prezentat sâmbătă cheltuielile instituției în perioada 2023 – mai 2026 și a afirmat că, pe baza execuției din primele șase luni, pentru anul 2026 este estimată o reducere de peste 48% față de 2024.

4. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, susţine că asistăm la regenerarea economiei sub efectul eliberării din chingile populismului și «creativității» politice pe fondul unui guvern limitat în acțiune”.

5.În ultimul sondaj de opinie, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), asistăm la o creştere a încrederii populaţiei în PNL şi în guvernul Bolojan. PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER.

Toate aceste realităţi şi multe altele ar trebui să-l facă pe candidatul Alexandru Nazare să păstreze structura actualului guvern, format de PNL-USR-UDMR. Important este pe cine va propune la ministerul de Finanţe, un personaj priceput şi care să urmeze politicile guvernului Bolojan. Posibil pe Siegfried Mureşan.

Pîslaru va rămâne la ministerul Fondurilor Europene, după performanţele demonstrate şi relaţiile pe care le are în CE.

Cum spuneam, acest guvern va trece chiar dacă PSD se opune şi vrea să urmeze la guvernare acum, cu premier Grindeanu. Şi unii parlamentari PSD şi AUR vor vota guvernul Nazare, de frica că vor rămâne în afara parlamentului în caz de alegeri anticipate. Între timp au priceput ce avantaje le dă statutul de parlamentar.

În concluzie

Nicusor Dan trebuie să-l desemneze pe Alexandru Nazare premier, fără să mai întrebe de majorităţile parlamentare care nu există. De frica anticipatelor, guvernul Nazare va trece de parlament. Iar Nazare trebuie să aibă înţelepciunea să construiască un guvern cu actuala garnitură de miniştri şi cu programul de guvernare Bolojan. În caz contrar, România intră într-un haos politic, economic şi bugetar din care nu se ştie când şi dacă va mai ieşi fără costuri ameţitoare.