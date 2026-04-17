Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Nicușor Dan participă prin videoconferință la reuniunea privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz

Președintele Nicușor Dan va participa vineri, 17 aprilie, prin videoconferință, la reuniunea privind Inițiativa Internațională pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan/FOTO X
Inițiativa a fost lansată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de premierul britanic, Keir Starmer. Conferința va avea loc la ora 15:00 (ora României).

Din acest grup fac parte, printre altele, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru transportul de petrol și gaze.

Nicușor Dan a subliniat atunci că implicarea României are un caracter exclusiv diplomatic.

„Această declarație nu înseamnă că România va intra în conflict, ci că va sprijini demersurile diplomatice pentru menținerea securității în zonă, fără implicare militară”, a explicat președintele într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor urmări formarea unei „misiuni multilaterale și exclusiv defensive”, menită să „restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, atunci când condițiile de securitate o vor permite”.

Inițiativa ar urma să fie susținută de state „nebeligerante”, însă nu a fost confirmată lista completă a participanților.

Între timp, Germania a anunțat că ia în considerare participarea la o eventuală misiune internațională de securizare a Strâmtorii Hormuz, prin trimiterea unor nave de „vânătoare de mine”, a unui vas de escortă și a unor aeronave de recunoaștere.

Cancelarul german Friedrich Merz urmează să prezinte propunerea oficială în cadrul conferinței de astăzi.

