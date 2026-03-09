Nicușor Dan, mesaj de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 9 martie, un mesaj cu ocazia Zilei Deținuților Politici Anticomuniști, în care afirmă că „eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor.”

„Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată în fiecare an pe 9 martie, ne amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate.

Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

În mesaj, președintele României a adăugat că societatea are datoria să păstreze și să apere adevărul despre perioada comunistă.

„Avem datoria civică și morală de a proteja adevărul despre trecut, nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură.

Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești. Nu a reușit pentru că semenii noștri au rezistat în fața terorii și au refuzat compromisul”, adaugă acesta.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan spune că pentru tineri comunismul poate părea doar o parte îndepărtată a istoriei, însă este important ca memoria celor care au suferit în închisorile regimului să fie păstrată.

„Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate.

Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”, încheie acesta.

În anul 2011, ziua de 9 martie a fost declarată oficial Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 864 din 8 decembrie 2011.

Legea numărul 247/05.12.2011 prevede la articolul 1: „Se declară ziua de 9 martie Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989, care în calendarul creştin-ortodox este Ziua Pomenirii Sfinţilor Mucenici”.

Conform aceleiaşi legi, Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale organizează manifestări prilejuite de comemorarea zilei.

Conform Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în timpul regimului comunist, în ţară au existat 44 de penitenciare principale şi 72 de lagăre de muncă forţată destinate deţinuţilor politici în care au pătimit peste 3 milioane de români, dintre care 800.000 de oameni au murit.