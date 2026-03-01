search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Soarta copiilor din căminele-spital din comunism. Istoric IICCMER: Când mureau, erau băgați în cutii de lemn și îngropați în locuri nemarcate

0
0
Publicat:

În perioada comunistă, copiii considerați a fi nerecuperabili erau ascunși în căminele-spital care funcționau în mai multe județe din țară. Mulți dintre ei mureau din cauza condițiilor în care trăiau, a malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale.

Copii abandonați FOTO GettyImages
Copii abandonați FOTO GettyImages

La 29 ianuarie 2026, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus un nou denunț penal, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, care vizează Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani. Datele indică faptul că peste 60% dintre cei internaţi în intervalul 1970-1989 au decedat, existând perioade în care mortalitatea atingea 70%. Spre exemplu, peste 70% dintre copiii internați de la leagănul din Arad și 76% de la cel din Satu Mare au decedat în centrul de la Moreni din cauza malnutriției, a bolilor și a lipsei de personal specializat.

Dr. Florin Soare, istoric și expert IICCMER, coordonator al investigației, a acordat un interviu pentru „Weekend Adevărul“ în care dezvăluie ce se petrecea în perioada comunistă dincolo de zidurile acestor cămine-spital.

„Weekend Adevărul“: Nu este pentru prima dată când Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc face un denunț public cu privire la soarta copiilor cu deficiențe grave care au murit în căminele groazei. Când a început acest demers?

Dr. Florin Soare: Pentru IICCMER este al patrulea denunț care se referă la căminele-spital unde au murit copii în urma abuzurilor la care au fost supuși înainte de 1989. Primul denunț pe care l-am făcut a fost în iunie 2017 cu privire la abuzurile comise în căminele de la Sighetu Marmației, Cighid și Păstrăveni. În anul următor, pe 24 iunie, am făcut un nou denunț pentru Spitalul de neuropsihiatrie infantilă de la Siret, apoi pentru Spitalul nr. 4 Plătărești, situat la o distanță 25 de kilometri distanță de București. Ultimul dintre denunțuri vizează căminul-spital Moreni-Țuicani.

Istoricul Florin Soare (arhivă personală)
Istoricul Florin Soare (arhivă personală)

Cum ați aflat despre dramele care s-au petrecut acolo?

Noi pornim investigațiile de la numărul de decese pe care-l constatăm în aceste cămine. Știam că aceste abuzuri s-au comis aici. Avem în minte imaginile de la începutul anilor ’90 filmate de către serviciile umanitare străine. Începem prin a intra în arhivele de Stare civilă și de a verifica actele de deces ale minorilor care au murit acolo.

Ce scrie pe actele de deces? Este trecută cauza adevărată a morții sau, așa cum știm că se proceda în închisori sau lagăre de muncă, era trecut un diagnostic fictiv?

Este foarte greu de spus dacă acele fișe consemnau cauza reală. Însă, în același timp, îți dai seama că ceva este în neregulă când peste 50% dintre cauzele de deces sunt bronhopneumonia de exemplu, sau, cum este cazul de la Moreni, peste 50% dintre cei care au murit acolo au murit din cauza malnutriției. Astea sunt cauze trecute în aceste acte de deces.

Deci nu ascundeau foarte mult adevăratele cauze ale morții, cum era în închisorile comuniste, când deținuții politic, mai ales, erau bătuți și maltratați până la moarte, apoi la cauza de deces era trecut infarctul.

Avem informații despre despre ce se petrecea în aceste cămine, despre temperaturile scăzute din saloane, despre regimul alimentar necorespunzător, și actele de deces pot fi puse în strânsă relație cu regimul de viață din aceste centre.

Parafa „nerecuperabil“

Orfani FOTO GettyImages
Orfani FOTO GettyImages

Dacă tot ați făcut mai multe denunțuri penale, unde erau cele mai terifiante condiții? Ce fel de copii erau internați aici? Cine stabilea cine era internat aici? Ce însemna „nerecuperabil“ în regimul comunist?

Minorii deficienţi erau împărțiți în trei categorii: recuperabili, parțial recuperabili și nerecuperabili. Este vorba în principal de minori cu deficiențe cronice considerați a fi nerecuperabili. Este o discuție în ce măsură încadrările erau corect făcute de către medicii din comisiile de diagnostic și triaj care îi trimiteau spre astfel de centre, care le puneau parafa cu „nerecuperabil“ pentru că, până la vârsta de 3 ani, acești copii erau ținuți în „leagăne“. Aceasta era instituția care îi găzduia. Aici, erau ținuți la comun, fie că vorbim de minori cu deficiențe sau minori perfect sănătoși.

Principalele probleme aici apăreau: nu li se arăta niciun fel de afecțiune, erau subnutriți, nu erau învățați să vorbească, să meargă, și atunci, în momentul în care împlineau 3 ani, li se făcea o evaluare asupra stării de dezvoltare neuropsihosomatică. Apoi, ei erau considerați ca fiind deficienți și erau trimiși către aceste cămine ca fiind nerecuperabili. Dar unii erau copii cu afecțiuni recuperabile sau perfect sănătoși, dar care nu au avut niciodată șansa unei evoluții normale. Și în acest context foarte mulți copii, cu puțin ajutor, ar fi putut să se recupereze.

Deci înțeleg că în aceste cămine nu putea fi vorba să primească îngrijiri de specialitate, nu existau psiholog, psihiatru, logoped, nu exista personal care să se ocupe de ei acolo.

În momentul în care ajungeau în aceste centre de nerecuperabili, ei erau considerați cazuri pierdute, știu că sună dur, dar așa era. Și atunci nu exista absolut niciun fel de interes pentru a se încerca recuperarea lor, iar în condițiile unei lipse acute de personal în toate instituțiile de ocrotire a minorilor, dar cu atât mai mult în aceste cămine-spital, vă dați seama că ultima grijă a celor care asigurau personalul era aceea de a angaja logoped, psiholog sau medic de specialitate.

Mult timp după 1989, la Cernavodă, exista un centru în care erau internați copiii nerecuperabili cu tetrapareză spastică. Nici nu pot să-mi închipui cum erau ținuți astfel de copii în perioada comunistă, când nu se știa de astfel de centre, nu se puteau vizita.

Este unul dintre diagnosticele copiilor internați în aceste cămine. Unii dintre ei erau „gatoși“, așa cum se numește în terminologia specifică, fără control sfincterian, și aici era o uriașă problemă îngrijirea lor, mai ales în condițiile lipsei de personal.

Copil casă de copii FOTO GettyImages
Copil casă de copii FOTO GettyImages

Bani de la părinți pentru funcționarea iadului

Toți copiii erau abandonați sau unii aveau și părinți care i-au lăsat acolo și îi mai vizitau din când în când? Adică văzând că micuțul are o afecțiune foarte gravă, despre care medicii au spus că nu poate fi recuperabil, l-au dus la un astfel de cămin cu speranța că se va face bine.

Un lucru care se știe mai puțin este faptul că pentru minorii internați în astfel de centre, părinții erau obligați să contribuie cu sume de bani din salariu, sume care nu erau deloc mici. În funcție de venitul salarial, se plăteau contribuții pentru minorii internați cu sume cuprinse între 100 și 600 de lei lunar.

În condițiile în care salariile erau în jur de 2.000 de lei?

Da. Majoritatea erau abandonați, dar acolo unde erau cunoscuți părinții, li se rețineau aceste contribuții. Din experiența studierii mai multor cămine, pentru aproximativ 70-80% dintre minorii internați se plăteau contribuții, ceilalți fiind copii cărora nu li se cunoșteau părinții sau erau orfani.

Citește și: The New Yorker: Puterea atingerii în dezvoltarea copiilor. Studiu de caz: leagănele din România comunistă
Cimitirul copiilor decedaţi la centrul de la Cighid (comuna Ghiorac, jud. Bihor) FOTO Florin Soare
Cimitirul copiilor decedaţi la centrul de la Cighid (comuna Ghiorac, jud. Bihor) FOTO Florin Soare

Adulții nimănui

După ce împlineau 18 ani, acești copii nerecuperabili erau duși în alte centre, pentru adulți, tot de acest gen? Mă refer la cei care apucau să supraviețuiască și vârstei de 18 ani.

Regula era ca la împlinirea vârstei de 18 ani, ei să fie transferați către un cămin-spital pentru adulți nerecuperabili. Numai că s-a întâmplat în foarte multe situații ca parte dintre ei să rămână internați în același cămin-spital pentru minori, chiar și după împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel se explică faptul că dintre cele 535 de persoane care au decedat la Căminul Moreni-Țuicani, 38 depășiseră vârsta de 18 ani.

Este posibil să nu fi fost locuri libere în căminele-spital pentru adulți și au rămas mai departe tot în cele pentru copii?

Da, deși există și situații de persoane care au atins vârsta de 25 sau 27 de ani și care au decedat acolo. În momentul internării, toți erau minori. Nu există persoană adultă internată în astfel de centre, dar există situații în care și după împlinirea vârstei de 18 ani să rămână tot acolo, în funcție de disponibilitățile de primire de la celelalte cămine pentru adulți.

Dovezi nedărâmate, tăcere păstrată

Aveți idee dacă mai există căminele fizic sau dacă au fost demolate și pe locul lor a fost construit altceva sau funcționează altceva în aceste cămine?

Ele au continuat să existe, s-au transformat după 2000 în centre de asistență, centre de recuperare și au continuat să funcționeze cu beneficiari supraviețuitori ai fostelor cămine-spital.

Ați mai găsit vreun adult acum care a fost internat acolo în copilărie?

Au rămas în general cazurile severe, fiind aproape imposibilă comunicarea cu ei. Pe de altă parte, există supraviețuitori care s-au recuperat. O bună parte au fost adoptați în străinătate, dar în general este foarte greu de stat de vorbă cu un supraviețuitor, mai ales că vorbim de foarte mulți beneficiari care aveau vârste cuprinse între 3 și 6 ani la momentul 1990, erau foarte mici și e foarte greu să-și amintească despre abuzurile la care au fost supuși.

Ați încercat să căutați angajați care erau în perioada aceea în aceste cămine-spital?

Nu am reușit să stăm de vorbă pentru că refuză să vorbească. Dar există, și noi am pus la dispoziția organelor de urmărire penală o listă completă cu angajații acestor centre. În momentul în care noi am depus denunțurile, am furnizat o listă completă cu toți angajații care au funcționat în aceste centre în perioada aceea.

Deci, ce ați găsit în arhive.

Exact, inclusiv dosare de personal.

Dar aceste dosare mai există acum la Protecția Copilului?

În mare parte, arhivele fostelor centre au rămas în același loc.

Când mureau, erau băgați în cutii de lemn și îngropați în locuri nemarcate

Ați recreat imaginea unui copil din mii de fotografii ale unor minori. Care este povestea ei?

Este poza unui copil care a murit la Moreni și este o fotografie recreată din portretele tuturor copiilor. Dacă se mărește imaginea, se vede că sunt foarte multe poze mici ale copiilor care au decedat acolo.

Chipul unui copil recreat din fotografiile copiilor morți (IICCMER)
Chipul unui copil recreat din fotografiile copiilor morți (IICCMER)

Unde ați găsit fotografiile copiilor?

Fiecare minor internat într-un astfel de centru avea două dosare: unul social în care se regăseau documente despre familie, hotărârea comisiei pentru ocrotirea minorului, ancheta socială și o fotografie mică, și un dosar medical care conținea fișa de observație medicală și alte documente medicale. În arhivele fostelor centre se găsesc aceste dosare ale copiilor. Noi am avut acces la Moreni la dosarele copiilor internați acolo și așa am putut prelua și fotografii. Și la Plătărești am avut acces la dosarele minorilor.

Unde erau îngropați copiii care mureau în aceste centre?

În principal, fiecare din aceste centre avea un spațiu dedicat, de obicei lângă cimitirul din localitate. Există și foarte multe legende că erau aruncați în gropi comune, dar nu știu să vă spun dacă așa era. Cert este că, pe măsură ce mureau, ei erau băgați în niște cutii din lemn, niște mici sicrie, și înhumați în astfel de spaţii. Este greu de spus dacă locurile erau în vreun fel marcate. Sunt foarte puține morminte identificabile, și asta doar acolo unde părinții au venit și au pus o cruce, unde s-a mai păstrat eventual și numele, dar este imposibil de aflat locul exact în care a fost îngropat un copil. Mormintele acestor copii nu figurează în registrele parohiale şi în niciun altfel de document.

Citește și: Amintirile de groază ale unui fost „fiu al sistemului“: viaţa într-un leagăn de copii
Copil FOTO AFP
Copil FOTO AFP

Dosare închise

Primele denunțuri despre aceste cămine-spital au fost făcute acum câțiva ani. Unde au fost depuse? S-a făcut vreo anchetă în urma sesizării dumneavoastră?

Primele trei denunțuri au fost depuse la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Știți cumva dacă au început ancheta, dacă au căutat martori?

Pentru primele două plângeri, care au vizat centrele de la Cighid, Sighetu Marmației, Păstrăveni și Siret, procurorii au închis aceste dosare, fiind două motive principale pentru care le-au închis. Unul spunea că fapta nu există, iar al doilea motiv a fost că nu se poate vorbi de infracțiuni contra umanității pentru că articolul din Codul penal din 1968 care incrimina infracțiunile contra umanității se referea la existenţa unei situații de război.

Cighid Sursa Florin S. Soare
Cighid Sursa Florin S. Soare

Noi am făcut plângere împotiva soluțiilor procurorului invocând faptul că există un precedent. În urma denunțurilor IICCMER, instanţa a pronunţat două condamnări pentru foștii comandanți de penitenciare Alexandru Vișinescu și Ion Ficior pentru săvârșirea de infracțiuni contra umanității pe acelaşi articol de Cod penal și nici acolo nu a fost vorba de o situație de război. Considerăm că și în acest caz se poate merge pe săvârșirea infracțiunilor contra umanității, pentru că sunt imprescriptibile.

Dacă s-ar merge pe infracțiunea de omor, s-a prescris. Noi mai avem în lucru la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București dosarul de la căminul Plătărești. În această cauză se fac audieri de martori, dar este încă în faza de urmărire penală in rem. Ultimul denunț a fost depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
mediafax.ro
image
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul „11” înainte de UTA – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Un teren abandonat ani în șir devine parc-fanion al Capitalei. Unde se construiește
playtech.ro
image
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Iranul a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei. UPDATE Lider suprem interimar la Teheran
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Soldați infanteriști sovietici transportați de un tanc (© Getty Images)
Armata a 3-a română, în „încercuire” la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?