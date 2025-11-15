Mirabela Grădinaru, în lacrimi de Ziua Prematurității: „Dumnezeu lucrează prin oameni”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a participat, vineri, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității. Aceasta a vorbit deschis despre experiența celor două nașteri premature și despre sprijinul primit de la personalul medical, dar și de la alte mame aflate în aceeași situație.

„Nicio mamă care naşte prematur nu este pregătită. Acum, privind în urmă, după atâţia ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature. Sunt recunoscatoare pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie şi mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a mărturisit Mirabela Grădinaru, la evenimentul de la Spitalul Universitar de Urgență București, transmite News.ro.

Ea a scos în evidență rolul important pe care l-au avut medicii, asistentele și kinetoterapeuții în evoluția celor doi copii ai săi, născuți înainte de termen.

„Pentru noi, Dumnezeu a lucrat prin medici, care mi-au vegheat copiii zi şi noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuţi care au pus suflet pentru fiecare exerciţiu, fiecare mişcare pe care le-au făcut cu cei doi copii şi, nu în ultimul rând, vouă, mamelor de copii prematuri, pentru că, mie cel puţin, mi-aţi fost un mare sprijin. Cunoscând poveştile fiecărei mame, am prins curaj că va fi bine şi pentru noi”, a mai spus partenera președintelui.

Mirabela Grădinaru a transmis și un mesaj de unitate adresat părinților de copii prematuri:

„Astăzi suntem aici nu doar să vorbim despre prematuritate, ci să dovedim că, atunci când suntem uniţi, putem să transformăm frica în putere şi lacrimile în zâmbete, la final, pentru că ai noştri copii ne amintesc zi de zi că viaţa este cel mai mare dar pe care îl primim şi de care trebuie să avem grijă şi pentru care trebuie să fim recunoscători zi de zi.”

Președintele Nicușor Dan, în vârstă de 55 de ani, are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru. Cei doi au împreună doi copii, Aheea și Antim, ambii născuți prematur.

În campania electorală, cuplul a povestit cum a ales numele copiilor: Aheea, rezultat al unei lungi liste de variante, iar Antim inspirat din calendarul ortodox, fiind și botezat chiar în ziua Sfântului Antim Ivireanul.

Ziua Mondială a Prematurităţii este marcată anual pe 17 noiembrie. În România, din 2020, Legea 189 instituie și Ziua Națională a Copilului Prematur, celebrată în aceeași zi.