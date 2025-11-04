Programul Catedralei Naţionale după încheierea pelerinajului: care sunt perioadele de vizitare

Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii, a anunţat Patriarhia Română.

Potrivit instituţiei, în perioada 6–14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic pentru vizitare între orele 11.00–19.00.

Ulterior, între 15 şi 29 noiembrie, lăcaşul de cult va fi închis publicului pentru continuarea lucrărilor interioare, care includ pictura în mozaic şi instalarea unor sisteme tehnice.

De sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, pe 30 noiembrie, credincioşii vor putea participa la Sfânta Liturghie, între orele 9.00 şi 12.00.

Pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, Catedrala va fi din nou deschisă pentru slujba de Tedeum, iar pe 2 decembrie va putea fi vizitată.

În schimb, în perioada 3–23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru reluarea lucrărilor interioare.

Programul de vizitare va fi reluat în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, când Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic între orele 9.00–17.00.

Patriarhia Română precizează că, în zilele în care Catedrala Naţională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în apropiere.

Instituţia transmite mulţumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor care „au depus un efort considerabil, zi şi noapte”, pe durata celor 11 zile de pelerinaj dedicate închinării în Sfântul Altar.