 Nicușor Dan dă asigurări după decizia Fitch: „Zgomotul politic nu trebuie să influențeze piețele” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan dă asigurări după decizia Fitch: „Zgomotul politic nu trebuie să influențeze piețele”

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Președintele Nicușor Dan a salutat decizia agenției Fitch Ratings de a menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investitorilor și a transmis că, în ciuda crizei politice, există un acord între partide pentru continuarea reformelor economice și respectarea angajamentelor asumate de țară.

Președintele Nicușor Dan. FOTO: Captură Video
Președintele Nicușor Dan. FOTO: Captură Video

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna aceasta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a declarat șeful statului.

Președintele a precizat că printre actele normative adoptate se află și Codul Urbanismului, aflat în dezbatere încă din 2019, și a arătat că mai sunt de îndeplinit doar trei jaloane din PNRR: legea ANI, legea biodiversității și legea salarizării.

Nicușor Dan a susținut că principalele formațiuni politice au ajuns la un consens privind direcția economică a țării, indiferent de componența viitorului Guvern.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern”, a spus Nicușor Dan

Totodată, șeful statului a anunțat că există un acord și pentru elaborarea bugetului pe 2027 încă din această toamnă, pentru a oferi predictibilitate economiei.

Un alt obiectiv asupra căruia, spune președintele, există consens este aderarea la zona euro.

„Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro”, a spus președintele. 

Mesaj către investitori după avertismentul Fitch

Referindu-se la raportul Fitch, care a menținut perspectiva negativă și a avertizat asupra incertitudinii politice, Nicușor Dan a făcut apel la separarea „zgomotului politic” de deciziile importante: „Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România.”

„Îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România”, a mai declarat acesta. 

Președintele a enumerat printre domeniile în care există acord politic implementarea PNRR, proiectul SAFE și legislația necesară pentru aderarea României la OCDE.

„Puterea de cumpărare a scăzut, dar România se stabilizează”

În finalul mesajului, Nicușor Dan a recunoscut că românii se confruntă cu dificultăți economice, însă a transmis un mesaj de încredere.

„Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a conchis președintele. 

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