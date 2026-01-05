Video Țara care invită Rusia să investească în diamante și pământuri rare: „Este unul dintre cele mai bune locuri pentru investiții”

Botswana pregătește deschiderea unei ambasade la Moscova și invită investitorii ruși să participe la dezvoltarea sectorului local al diamantelor și pământurilor rare, într-un context în care Rusia își intensifică prezența economică și diplomatică în Africa.

„Credem cu tărie că Botswana este cel mai bun loc pentru investiții, având în vedere stabilitatea sa politică și economică. Prin urmare, încurajăm cu tărie investitorii ruși să vină în Botswana”, a declarat Phenyo Butale, ministrul de externe al Botswanei, Phenyo Butalea, citat de TASS.

Al doilea cel mai mare diamant găsit vreodată, o piatră brută de 2.492 de carate, a fost descoperit în Botswana, într-o mină deținută de firma canadiană Lucara Diamond.

Diamantele reprezintă un pilon central al economiei Botswanei, contribuind cu aproximativ o treime la veniturile bugetare și cu peste trei sferturi la exporturi.

Deschiderea către investiții rusești în acest sector și în cel al pământurilor rare reflectă strategia guvernului de a diversifica parteneriatele externe și sursele de capital.

Rusia are deja legături economice cu Botswana. În 2021, compania Norilsk Nickel a soluționat un litigiu cu guvernul Botswanei și grupul BCL privind vânzarea unor active minerale din țară.

Planul de deschidere a ambasadei la Moscova marchează un pas diplomatic important pentru Botswana și semnalează o posibilă extindere a cooperării bilaterale într-o perioadă de competiție globală pentru resurse strategice, precum pământurile rare.