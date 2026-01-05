Gestul eroic făcut de fotbalistul Tahirys Dos Santos. Scăpat în primă fază, el s-a întors în flăcările care au mistuit barul „Le Constellation”

Tahirys Dos Santos (19 ani), fundaș lateral la echipa secundă a clubului de fotbal Metz - din Ligue 1, a reușit să scape, într-o primă fază, din barul „Le Constellation”, care a fost cuprins de flăcările pornite, cel mai probabil, de la artificii.

În ajunul Anului Nou, acesta se afla în Crans-Montana, la clubul „Le Constellation”, unde un incendiu a ucis peste 40 de persoane.

Dos Santos se afla la parter și a reușit să scape la timp de incendiu, părăsind rapid clubul. Și-a dat seama apoi că prietena lui a fost lăsată în urmă, prinsă în flăcări. Nu a ezitat și s-a întors înăuntru, riscându-și viața pentru a o salva. Și a reușit, deși prețul plătit ar putea fi scump.

Agentul său, Christophe Hutteau, a declarat pentru BFMTV: „Din fericire, Tahirys se afla la parter, și nu în subsol, când a izbucnit incendiul. A reușit imediat să scape afară, dar odată ajuns acolo și-a dat seama că prietena lui era încă în interiorul clădirii. Apoi s-a întors și s-a aruncat în flăcări pentru a o găsi și a o salva. Pe lângă faptul că este o victimă, Tahirys este și un erou, și nu există nicio îndoială în privința asta”.

Tânărul este acum spitalizat la Stuttgart, în stare gravă, dar respiră singur. Fata este, de asemenea, spitalizată. „Nu pot spune că Tahirys este bine, pentru că are dureri îngrozitoare. Are arsuri pe aproximativ 30% din corp”, continuă Hutteau.

„A suferit arsuri pe ceafă și pe o mare parte a corpului. Va trebui să așteptăm patru sau cinci zile pentru a afla mai multe, deoarece primele zile sunt cruciale pentru pacienții cu arsuri în ceea ce privește infecțiile și infecțiile secundare”, a adăugat acesta.