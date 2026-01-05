Balonarea abdominală poate ascunde boli grave. Medic: „Durerile intense și sângele în scaun cer consult medical imediat”

Balonarea abdominală este una dintre cele mai frecvente probleme digestive raportate de pacienți, indiferent de vârstă. Specialiștii avertizează, însă, că balonarea persistentă sau asociată cu alte simptome poate fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni mai grave, care necesită evaluare medicală.

Medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă, explică cum putem diferenția balonarea obișnuită de simptomele care necesită atenție medicală.

„Balonarea apare frecvent din cauza acumulării de gaze, a digestiei lente sau a unor obiceiuri alimentare incorecte, cum ar fi mesele luate în grabă sau consumul excesiv de alimente greu digerabile”, explică medicul.

Printre factorii care pot favoriza apariția disconfortului se numără băuturile carbogazoase, produsele ultraprocesate, excesele alimentare și sedentarismul.

Pentru prevenirea balonării, medicul Alexandrul Nechifor recomandă mese regulate, luate fără grabă, cu mestecare corectă, evitarea alimentelor cunoscute ca producătoare de gaze, precum varza, fasolea sau ceapa crudă, hidratare corespunzătoare și mișcare ușoară după masă.

De asemenea, este importantă atenția la eventualele intoleranțe alimentare, cum ar fi cea la lactoză sau gluten. În cazurile ușoare, ceaiurile de mentă, ghimbir sau fenicul pot ameliora disconfortul abdominal, adaugă medicul.

Când balonarea poate ascunde o problemă gravă

Specialistul avertizează că balonarea persistentă sau asociată cu alte simptome nu trebuie ignorată, deoarece poate fi un semn al unor afecțiuni mai grave, precum sindromul de colon iritabil sau bolile inflamatorii intestinale, intoleranțe alimentare severe sau boala celiacă, afecțiuni hepatice sau pancreatice, insuficiență cardiacă prin acumularea de lichid în abdomen, sau tumori abdominale ori ovariene, care determină balonare progresivă.

„Dacă balonarea este însoțită de dureri intense, scădere inexplicabilă în greutate, modificări persistente ale tranzitului intestinal, anemie sau sânge în scaun, consultul medical devine obligatoriu”, avertizează dr. Nechifor.

„Balonarea nu trebuie să creeze panică, dar nici să fie ignorată atunci când persistă. Un consult la timp poate face diferența între un disconfort minor și depistarea precoce a unei afecțiuni serioase”, concluzionează specialistul.