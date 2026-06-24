Mesaj de susținere pentru România la recepția de Ziua Națională a Statelor Unite. Ambasadorul Nirenberg: „Capabilităţile de aici rămân puternice”

Ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a transmis miercuri că descurajarea militară nu depinde de numărul de trupe, ci de capabilităţi, subliniind că „capabilităţile din România rămân puternice”. Declaraţia a fost făcută înaintea recepţiei dedicate Zilei Naţionale a SUA.

Diplomatul american a reafirmat angajamentul ferm al Washingtonului faţă de NATO, amintind că România se numără printre statele cu cele mai ridicate alocări bugetare pentru apărare.

„România este în topul ţărilor care alocă 2,5% din PIB pentru apărare şi printre statele care au susţinut NATO pentru a adopta cota de 5% din PIB pentru apărare”, a precizat Nirenberg, citat de Agerpres.

Ambasadorul Statelor Unite la Bucureşta descris România drept un actor strategic, situat „într-un spaţiu-cheie, între Asia şi Europa”, cu rol de punte între continente. Potrivit ambasadorului, România dispune de „un popor educat, cu abilităţi necesare economiei din viitor” şi are potenţialul de a deveni „un element revoluţionar în ceea ce priveşte producţia de energie”.

În ceea ce privește cooperarea bilaterală în domeniul Apărării, Nirenberg a subliniat rolul de lider al României.

„E important să ne amintim că descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilităţi, iar capabilităţile de aici, din România, în contextul NATO, rămân puternice şi cred că vor fi şi mai puternice”, a declarat ambasadorul.

Diplomatul a evidenţiat şi importanţa strategică a regiunii Mării Negre, evocând reacţiile puternice generate de incidentele cu drone. „Marea Neagră este o parte esenţială a misiunii NATO, pentru că este spaţiul unde se întâlnesc Europa şi Asia”, a spus el, amintind şi rolul României în facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene pentru evitarea unei crize alimentare.

Vorbind despre valorile americane, Nirenberg a afirmat că „cel mai american lucru este libertatea”, o idee care transcende originea, culoarea pielii sau mediul familial. „Toată lumea din SUA are oportunitatea şi libertatea de a-şi urma calea”, a transmis el, evocând inspiraţia pe care acest principiu a oferit-o şi românilor „acum 36 de ani”.

Recepţia de la Bucureşti marchează 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă.