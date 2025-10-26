Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, despre Catedrala Națională: „Nu ea e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi”

Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook în contextul sfințirii picturii Catedralei Naționale, criticând ideea că acesta ar fi „singurul” mare proiect realizat de România în ultimii ani. Burnete subliniază, într-o analiză detaliată, că țara noastră a cheltuit între 130 și 150 de miliarde de euro pe investiții publice din 2010 încoace — echivalentul a 400-500 de catedrale.

„Între 130 și 150 de miliarde de euro a cheltuit România pe investiții publice din 2010 încoace. Cam 400-500 de catedrale”, scrie Burnete. El subliniază că, „în ciuda corupției și a ineficiențelor, România a progresat”, investind în infrastructură publică „cât sute de catedrale, doar că nu toată lumea a beneficiat în egală măsură”.

Consilierul susține că ridicarea Catedralei nu este motivul pentru care România duce lipsă de spitale sau autostrăzi. „Oricât de scumpă, ea reprezintă o sumă infimă din banii publici. Dacă îi administram mai bine și aveam mai puțină corupție, am fi avut mai multe și mai bune din toate.”

„Nu construcția acestei catedrale a făcut să avem mai puține”, adaugă Burnete, subliniind că adevăratele probleme sunt „birocrația, instabilitatea guvernamentală și proasta gestiune a fondurilor”.

În final, acesta descrie Catedrala Mântuirii Neamului ca pe „o oglindă a societății”: „Ea reflectă felul în care înțelegem statul, biserica, credința și administrația. Nu toate aspectele sunt frumoase, dar nici toate rele. Ochi diferiți văd lucruri diferite.”

„Țara noastră are progrese incontestabile, dar și probleme cât să mai țină ocupate încă două generații. Acum și-o mare catedrală”, a încheiat Burnete.