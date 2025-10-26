Critici dinspre PSD pentru Nicușor Dan și USR după slujba de sfințire a Catedralei Naționale: „Oare' om fi uitat cum își rupeau cămășile de pe ei?”

Senatorul PSD Daniel Zamfir denunță ”ipocrizia” șefului statului și membrilor marcanți ai USR, care au participat la slujba de sfințire a Catedralei Naționale chiar dacă în trecut au încercat blocarea finanțării celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume.

Președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu și ministrul de Externe Oana Țoiu sunt doar câțiva liderii politici ai momentului care duminică au participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Senatorul PSD Daniel Zamfir critică într-o postare pe Facebook ”ipocrizia” acestora, care apar în primele rânduri la grandiosul eveniment, după ce în trecut anunțau că banii pentru Catedrale „trebuie redirecționați spre spitale”.

”IPOCRITII NEAMULUI. Oare' om fi uitat cum își rupeau cămășile de pe ei useriștii să nu facem catedrala? Acum apar în primele rânduri zâmbitori și mândri că avem aceasta bijuterie...”, scrie Zamfir.

El amintește momentul din 2018, când consilierii locali și municipali USR au propus amendamente pentru ca primăriile de sector și Primăria Capitalei să nu mai aloce bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

”USR consideră că acest obiectiv – Catedrala Mântuirii Neamului – trebuie finanțat de acum înainte exclusiv din donații private și din fondurile proprii ale Bisericii. Sprijinul acordat de stat către culte, atât de la nivel guvernamental cât și de la nivel local, este deja suficient și nu trebuie suplimentat cu sume de ordinul a zecilor de milioane de euro anual pentru această catedrală”, potrivit unui comunicat al președintelui USR de la acea vreme, Roxana Wring.

Și președintele Nicușor Dan a avut momente în timpul mandatului său de primar general al Capitalei când a spus că nu va mai aloca bani pentru Catedrală. Spre exemplu, în anul 2021, în bugetul Capitalei nu s-au prevăzut fonduri pentru Catedrală.

„De alocări de bani pentru biserici şi statui se ocupă Direcţia de Arhitectură Peisagistică, instituţie subordonată Primăriei Capitalei. Bugetul total pentru intervenţii este undeva la un milion de lei. Pentru Catedrala Neamului nu a existat o propunere, au existat propuneri pentru alte intervenţii, pentru alte obiective, unele dintre ele monumente istorice”, declara Nicuşor Dan.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au asistat la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.