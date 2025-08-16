Nicușor Dan își va întrerupe concediul și va participa la reuniunea de urgență a „Coaliției de Voință” | SURSE

„Coaliția de Voință” se reunește de urgență în contextul deplasării președintelui Zelensky în Statele Unite

Liderii „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) se vor reuni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington, luni, a anunțat sâmbătă biroul președintelui Franței.

Palatul Elysee mai precizează că întâlnirea va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit unor surse consultate de Adevărul, președintele României, Nicușor Dan, va participa la reuniunea „Coaliției de Voință” prin videoconferință, urmărind să contribuie la discuțiile privind coordonarea sprijinului internațional pentru Ucraina în contextul perspectivei unei negocieri dintre SUA-Ucraina-Rusia, după summitul organizat de președintele american Donald Trump în Alaska.

Reuniunea „Coalition of the Willing este grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Nicușor Dan a mai luat parte la o reuniune precedentă chiar în cursul acestei săptămâni, la discuțiile de dinaintea summitului Trump-Putin din Alaska.

Așa cum știm de la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, președintele Nicușor Dan se află într-o perioadă de concedii. Astfel, potrivit surselor, Nicușor Dan își va întrerupe concediul cu familia pentru a participa la această reuniune de urgență, programată cu prilejul evoluțiilor privind pacea din Ucraina.