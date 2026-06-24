Nicușor Dan respinge ideea unei „rotative guvernamentale”. Ce mesaj are pentru partidele aflate în negocieri

Președintele Nicușor Dan a respins, miercuri, 24 iunie, propunerea înaintată de USR privind o posibilă „rotativă guvernamentală”, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Cotroceni cu liderii politici Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, potrivit unor surse politice.

Discuțiile au avut loc după o reuniune separată a acelorași lideri, desfășurată la Palatul Victoria, unde a fost analizată varianta unei formule de guvernare bazate pe rotație între două guverne.

Propunerea USR prevedea alternarea a două guverne minoritare: unul format din PNL, USR și UDMR, iar celălalt susținut de PSD. Mecanismul ar fi presupus un sprijin parlamentar „încrucișat” între taberele politice, pentru asigurarea stabilității guvernamentale în ambele etape ale rotativei.

Potrivit surselor citate de Gândul, președintele Nicușor Dan a respins ferm scenariul, considerându-l „neserios”.

Nicușor Dan, declarații la Cluj-Napoca: „Guvern minoritar pro-occidental, partidele să vină vineri cu concluzii”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri seară la Cluj-Napoca, în drum spre Polonia, că discuțiile dintre partide au condus, în acest moment, la scenariul unei guvernări minoritare cu orientare pro-occidentală.

„După cum știți am avut o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, iar partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, un guvern minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că joi sunt așteptate noi runde de discuții între partide, urmând ca vineri formațiunile politice să revină la Cotroceni cu o concluzie finală privind susținerea viitorului executiv.

Amtim că PSD a anunțat că își asumă formarea unui guvern și îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Social-democrații au decis, în cadrul Biroului Permanent Național, că nu vor susține un guvern minoritar și resping ideea unei noi rotative guvernamentale.

În urma întrunirii conducerii partidului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații au decis „în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.”

„PSD va avea pe deplin autonomia asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în clasa politică”, a transmis Grindeanu.