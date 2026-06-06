Nicușor Dan explică de ce România nu doboară dronele care intră în spațiul aerian național și se îndreaptă spre Ucraina

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 6 iunie, la Constanța, că România nu poate deschide focul asupra unor drone care se îndreaptă către teritoriul Ucrainei, deoarece o astfel de acțiune ar putea transforma țara noastră într-un stat cobeligerant, potrivit normelor de drept internațional.

Șeful statului a fost întrebat de ce România nu are un acord cu Ucraina care să permită doborârea dronelor rusești sau a altor aparate de zbor care pătrund în spațiul aerian românesc și apoi se îndreaptă spre zona de conflict.

„Conform dreptului internaţional, şi nu are niciun fel de legătură cu relaţia noastră bilaterală cu Ucraina şi cu acordurile pe care le-am semnat în urmă cu două luni sau când a fost, conform dreptului internaţional, dacă două ţări sunt în război şi a treia ţară trage înspre teritoriul de război, ea devine cobeligerantă. Ăsta e motivul pentru care noi nu tragem înspre Ucraina. Ăsta e unul din motive”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că există și considerente de siguranță care trebuie luate în calcul atunci când este luată decizia de a intercepta o dronă.

Potrivit acestuia, în cazul dronelor aeriene, armata utilizează anumite tipuri de rachete, iar folosirea acestora presupune respectarea unor reguli stricte pentru a evita producerea unor victime la sol.

„Celălalt motiv, dacă vorbim de drone aeriene, este că noi tragem după drone sau suntem în situația de a trage după drone cu un anumit tip de rachete care, dacă nu sunt bine cadrate, pot să facă mai multe victime decât drona, în momentul în care ea cade”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că există protocoale clare care stabilesc în ce condiții poate fi lansată o rachetă împotriva unei drone.

„De asta există nişte condiţii şi din nou există nişte protocoale pentru militarul care este în avionul care urmăreşte drona, numai în anumite condiţii poate să declanşeze racheta care trage după drone”, a adăugat președintele.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut declarații după ședința avută cu șefii Armatei după mai bine de trei ore la Constanţa, în care a fost analizat incidentul provocat de dronele maritime care au explodat în port şi în largul Mării Negre.