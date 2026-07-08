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Nicușor Dan explică ce înseamnă „sistemul”: „Există persoane care exercită puterea în mod nelegitim”

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Președintele Nicușor Dan a explicat, miercuri, 8 iulie ce înțelege prin termenul „sistem”, după ce a fost întrebat de ce nu a numit încă noi șefi la serviciile de informații. Șeful statului a afirmat că există persoane și grupuri care exercită puterea în mod nelegitim, însă a subliniat că își propune să reformeze instituțiile statului în limitele atribuțiilor sale constituționale.

Președintele Nicușor Dan. FOTO Inquam / Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan. FOTO Inquam / Octav Ganea

Întrebat ce înțelege prin „sistem” și de ce nu a numit noi șefi la serviciile secrete de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a spus că nu dorește ca răspunsul său anterior să fie interpretat într-o cheie exclusiv semantică.

„Nu trebuie să facem prea multă semantică. Ce am vrut eu să spun este următorul lucru: când eram primarul Bucureștiului, dacă dumneavoastră ați fi venit să mă întrebați orice despre activitatea primăriei, nu aș fi dat vina pe un director aflat în subordinea mea. Aveam un mandat și trebuia să-mi asum tot ce aveam în subordine. Ăsta a fost sensul răspunsului meu”, a declarat președintele.

Ulterior, șeful statului a explicat ce înseamnă, în opinia sa, „sistemul”.

„Ce este «sistemul»? Este ansamblul de autorități și de relații de putere pe care acestea le exercită împreună. În cadrul statului român există persoane sau grupuri care exercită puterea și autoritatea în mod nelegitim. Dar asta nu înseamnă că eu, ca președinte – fiind constituțional șeful mai multor structuri –, o să spun că mă lupt ca un reprezentant de ONG cu aceste interese nelegitime”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că rolul său este de a folosi instrumentele constituționale pe care le are la dispoziție pentru a influența deciziile instituțiilor statului și pentru a impulsiona reformele.

„Am niște atribuții constituționale, pot influența deciziile unor autorități și, în numele cetățenilor care mi-au dat mandatul, o să încerc să reformez statul român”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținute la finalul summitului NATO de la Ankara, după ce președintele a fost întrebat despre afirmațiile sale din Polonia, când a spus că este „șeful sistemului”.

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