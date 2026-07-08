Președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat marți la Summitul NATO desfășurat la Ankara, reuniune la care au fost prezenți lideri importanți ai lumii, printre care și președintele american Donald Trump.

În timp ce discuțiile summitului s-au concentrat pe teme de securitate, apărare și viitorul Alianței Nord-Atlantice, apariția Mirabelei Grădinaru a atras atenția prin ținutele alese pentru momentele oficiale ale vizitei.

Cei doi au ajuns în Turcia la bordul unui avion Spartan al Forțelor Aeriene Române și au fost întâmpinați pe aeroport de o delegație oficială turcă.

La sosirea în Ankara, partenera președintelui a purtat o rochie galbenă, de lungime medie, accesorizată cu o geantă albă.

Pentru dineul oficial dedicat șefilor de stat și de guvern, Mirabela Grădinaru a optat pentru o altă ținută, o rochie lungă de culoare albastră, cu mâneci ample.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au apărut și în fotografia oficială a Summitului NATO. Cei doi au fost așezați pe al doilea rând, în spatele președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

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