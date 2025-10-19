Kelemen Hunor: „România nu are voce în Uniunea Europeană. Să nu ai relații cu vecinii e o prostie”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, într-o emisiune la Antena 3 CNN, că România nu are în prezent o voce relevantă pe plan internațional și că președintele Nicușor Dan are o misiune dificilă de a reda țării anvergura pierdută în relațiile externe.

„România nu contează, nu avem relevanță, nici în Uniunea Europeană, nici în relațiile internaționale bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a afirmat liderul UDMR, subliniind că situația actuală nu poate fi pusă în sarcina actualului președinte, aflat în funcție de doar patru luni.

Totodată, liderul UDMR a criticat lipsa unor relații externe strânse: „Să nu ai o relație apropiată cu Washingtonul este o greșeală. Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie. România trebuie să aibă ancore și în zona mediteraneană și mai ales spre Turcia. Cred eu dacă ne gândim la securitatea regională, securitatea Mării Negre cu Polonia, cu Țările Baltice, cu țările din Europa Centrală neapărat”.

Kelemen Hunor a apreciat deschiderea președintelui pentru înțelegerea problemelor țării: „Nicușor Dan încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru a înțelege problemele. Vom vedea ce decizii vor fi luate mai departe, mai ales că are o echipă nouă de consilieri”.