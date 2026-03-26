Nicușor Dan, dezamăgit în fața medicilor că românii nu-și mai vaccinează copiii. „Câţi oameni au murit că au ignorat ştiinţa?”

În cadrul Galei Colegiului Medicilor, președintele Nicușor Dan a susținut un discurs în care a vorbit despre importanța muncii medicilor și despre echilibrul în evaluarea sistemului medical.

Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook
Nicușor Dan, președintele României FOTO: Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi seară la Gala Colegiului Medicilor din România „Medic pentru România. România medicală contează”, unde a susținut un discurs despre importanța profesiei medicale.

„Știți, noi, oamenii, avem o problemă în general. Ne obișnuim cu normalitatea. Adică ni se pare normal ”mă doare ceva, mă duc la medic”, ”are copilul o problemă noaptea, găsesc pe cineva”, și măcar în momente festive ca ăsta să ne aducem aminte că, pentru a fi medic, faci șase ani de facultate, faci rezidențiate, faci nu știu câte gărzi, și să spunem asta românilor. Deci mulțumesc din partea mea pentru efortul pe care l-ați făcut și pe care îl faceți”, a transmis președintele, scrie Mediafax.

Acesta a afirmat că este nevoie de un echilibru în ceea ce privește modul în care este perceput sistemul medical în România.

„Sfatul meu, și nu numai pentru zona medicală, este să ne învățăm să nu mai trăim de la o extremă de la alta. Pentru că azi spunem că totul e un dezastru, nimic nu funcționează, e o nenorocire, sistemul medical e o nenorocire. Mâine venim și spunem că dimpotrivă, am construit, am dezvoltat, totul e minunat. Deci trebuie să ne asumăm lucrurile așa cum sunt”.

Nicușor Dan a recunoscut că există o serie de probleme în interiorul sistemului, dar a punctat că este vizibil și progresul făcut până în acest moment.

„Evident că distribuția banilor pe care românii îi plătesc pentru sistemul de sănătate nu este optimă, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem mult mai bine decât eram acum 20 de ani. Suntem mult mai bine decât multe din țările care sunt în jurul nostru și care au avut, la un moment dat, aceleași perspective de dezvoltare pe care le avem noi. Deci sfatul meu este să reușim să ne uităm cu onestitate și cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce privește sistemul medical”, a spus Nicușor Dan.

Ulterior, Nicușor Dan a vorbit și despre nivelul destul de ridicat de dezinformare care afectează sănătatea publică.

„Dar cel mai important lucru pe care cred eu că am să vi-l transmit în seara asta este despre războiul informațional, care vă afectează profesia, și sfatul meu despre ce putem să facem, pentru că nu e posibil, sau pare absurd, ca între un medic care a făcut șase ani de facultate, a făcut trei, patru sau cinci ani de rezidențiat, și care spune ceva, și o reclamă pe internet care spune altceva, tu să alegi reclama de pe internet. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns ca oameni să nu mai vrea să își vaccineze copiii? Câți oameni au murit în România pentru că au ignorat știința?”, a transmis președintele.

„Ca toată Europa, suntem supuși unui război informațional, știm și cine îl face, Rusia, știm și de ce, pentru a scădea încrederea în democrație însăși, adică în posibilitatea oamenilor ca, prin discuții între ei, să își decidă singuri viitorul, și bineînțeles că asta a afectat și zona de medicină, pentru că e o zonă sensibilă pentru oameni. Și acum, ce este de făcut: din păcate, nu mai ajunge ca fiecare dintre noi să își facă meseria așa cum a învățat să o facă. Nu e suficient… Este obligatoriu ca fiecare dintre noi să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală – pentru adevărul științific, pentru adevărul medical”, a mai transmis acesta.

