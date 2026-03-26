Video Nicușor Dan respinge scenariul unor alianțe PSD-AUR sau PNL-AUR. Ce spune despre situația din Strâmtoarea Ormuz

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 26 martie, că nu se pune problema unor noi alianțe (PSD-AUR sau PNL-AUR) și că toate partidele din coaliție își doresc să rămână la guvernare împreună.

„Am spus și repet, în discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința lor este să continue să guverneze împreună.

Aceste patru partide și minoritățile naționale își doresc să guverneze și, așa cum am spus, sunt obligate să guverneze împreună”, a declarat președintele României, prezent la Gala Colegiului Medicilor din România.

Despre criza carburanților, spune că nu există risc imediat de raționalizare, dar situația depinde de evoluția pieței și pot apărea noi măsuri dacă lucrurile nu se stabilizează.

„Pe orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare. Tot ce pot să spun este că o să fie o dinamică. Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul acesta piața mondială de petrol să revină la normal.

Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni o să vedem o dinamică. Adică o să vedeți întâlniri ale Guvernului cu actorii din piața asta și măsuri.”

Privitor la legea privind combaterea femicidului, spune că va fi analizată atent înainte de promulgare, pentru a nu afecta echilibrele din Codul penal.

„Știu că a plecat într-o formă, că această formă a fost schimbată cu amendamente de ambele camere ale Parlamentului. Ce pot să vă spun este că o să ne uităm cu atenție la lege. Evident, voința noastră este de a limita cât de mult acest fenomen care este degradant pentru orice societate.

Însă ne vom uita cu atenție, pentru că atunci când intervii la codul penal, trebuie să ai grijă să nu strici niște echilibre care sunt formate. Voința noastră este de a acționa în direcția bună.”

Despre propunerea privind scăderea accizelor la carburanți, a evitat un răspuns clar și a spus că decizia trebuie luată pe baze economice, în contextul crizei.