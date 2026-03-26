Video De ce a ezitat Nicușor Dan să dea un pronostic cu rezultatul meciului România – Turcia

Președintele Nicușor Dan a refuzat să ofere un pronostic înaintea partidei decisive dintre România și Turcia, invocând motive personale.

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă are un mesaj pentru echipa națională, șeful statului a preferat să nu facă nicio estimare privind rezultatul confruntării.

„Nu am pronosticuri și am superstiții. Și din cauza asta nu vă răspund la întrebare”, a spus președintele.

Meciul România – Turcia se dispută joi, 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, și va fi transmis în direct de Prima TV. Confruntarea contează pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial 2026 și se joacă într-o singură manșă.

În cazul unei victorii, naționala României va avansa în finala barajului, programată pe 31 martie, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Partida de la Istanbul este considerată una crucială, întrucât nu există manșă retur, iar orice greșeală poate fi decisivă pentru calificare.

Selecționerul Mircea Lucescu a subliniat importanța meciului și încrederea în jucătorii săi.

„Jucătorii noștri au valoarea pentru a-și putea domina adversarii direcți. Sunt convins de acest lucru. Nu discutăm înainte de meci de ce s-ar putea întâmpla. Un antrenor își conduce echipa din spatele grupului”, a spus Lucescu, potrivit Newsweek.

Acesta a vorbit și despre atmosfera specială a partidei și obiectivul clar al echipei naționale.

„E un joc foarte important, vom face tot ce e posibil să merităm această calificare. Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții, atât profesionale, cât și de viață, m-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect, dar profesia este altceva. Sunt aici să câștig acest meci”, a mai adăugat selecționerul.