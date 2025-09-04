Nicușor Dan, despre ruptura din societate: „Putin vrea să ne spargem capetele între noi.” Cum a interferat președintele cu „sistemul”

Președintele României, Nicușor Dan, subliniază că România trebuie să rămână pro-europeană și pro-occidentală, respingând populismul și dezbinarea. El promite să aducă seriozitate în administrație, să prioritizeze reformele în justiție și să coopereze eficient cu partenerii internaționali.

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit, într-un interviu pentru Observator, o serie de declarații recente în care subliniază prioritățile mandatului său, atenționând asupra riscurilor populismului și a dezbinării în societate.

„Vă aduceți aminte de marea discuție din USR, demisia mea de acolo. Cred că nu aceasta este dezbaterea dominantă în societate. Eu, în turul 2, m-am confruntat cu președintele AUR și i-am reproșat că este populist, prorus, nu occidental, instigă la ură în societate și nu înțelege că România nu poate funcționa economic fără o colaborare cu piața internațională. Acestea au fost limitele de demarcație ale populismului în România – linia corectă” a declarat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că majoritatea românilor sunt pro-europeni și pro-occidentali

„Dacă vrem să ne întoarcem din nou la confruntări între progresiști și conservatori, asta își dorește Putin despre societatea din România: să ne spargem capetele între noi. Că suntem fie conservatori, fie progresiști, majoritatea românilor sunt pro-europeni și pro-occidentali, și este bine să rămână așa. Pentru că există o fractură în societate, nu vreau să mă definesc” a precizat președintele Dan.

Președintele a dezvăluit cum va fi definit mandatul său de președinte al României

„Cred că asta am încercat să spun în numeroase discuții pe care le-am avut cu omologi străini. Am încercat să le transmit că, după istoria pe care am avut-o, acum România se ia în serios. Când spuneam că reducem deficitul, o luam în serios. Când participăm să protejăm efortul european de apărare, suntem serioși. Când vorbim cu firme care vor să investească în România, răspundem în trei săptămâni, nu amânăm. Vreau să aduc seriozitate” a spus șeful statului.

Cum lucrează Nicușor Dan cu „sistemul”: „Am văzut și părți mai nocive”

„Am interferat cu sistemul încă de când eram primar, am făcut lucruri împreună, schimb de informații. Integral nu îl cunosc, am văzut și părți mai nocive care protejează diferite interese. Romanilor le spun că încerc să adun partea bună pentru a reforma România” a declarat acesta.

Mesajul special al președintelui României pentru magistrați

„Avem niște șefi de parchete ale căror mandate expiră primăvara viitoare. Până atunci este timp pentru evaluări. Am avut deja câteva discuții și o să mai am câteva zeci de discuții cu oamenii din magistratură. Într-o schimbare fără zgâlțâieli inutile trebuie să faci mișcările potrivite. Sistemele actuale sunt ineficiente și nu prioritizează cauzele importante. În tribunale trebuie să fie multe îmbunătățiri” a spus președintele.

Întrebat la final dacă mai are prieteni de când a devenit președinte, Nicușor Dan a răspuns că are în continuare prieteni, dar nu se mai vede cu ei, din lipsa timpului.

„Am prieteni, dar nu îi văd”, a conchis Nicușor Dan.