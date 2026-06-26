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Cum arată viitorul unei crize politice atunci când nimeni nu mai controlează sistemul

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Există o veche obsesie cu privire la ce urmează. Așa au apărut oracolul, astrologii, analiștii financiari, serviciile de informații și algoritmii de inteligență artificială pentru că generații întregi au căutat aceeași formulă magică și anume o metodă prin care viitorul să poată fi ghicit înainte să se întâmple.

Palatul Victoria FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Palatul Victoria FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

În realitate, nimeni nu poate vedea viitorul. Da, există însă modele care se străduie să estimeze direcția în care lumea o poate lua. Unul dintre modelele cele mai elegante și surprinzător de simple este lanțul Markov, un concept matematic formulat la începutul secolului XX de matematicianul rus Andrei Markov.

Ideea sa este dezarmant de simplă - pentru a înțelege ce urmează, nu trebuie să cunoști întreaga istorie a unui sistem. Este suficient să înțelegi foarte bine starea în care acesta se află acum și probabilitatea de a depăși un blocaj. Vremea de mâine depinde mai mult de vremea de astăzi decât de cea de acum trei luni. Piața bursieră reacționează la condițiile actuale mai mult decât la cele din urmă cu zece ani. O criză politică este influențată de raportul de forțe existent în prezent mai mult decât de detaliile campaniilor electorale din trecut. În logica lui Markov, prezentul conține cea mai mare parte a informației necesare pentru a estima viitorul apropiat.

Lanțul Markov nu spune ce se va întâmpla. El spune ce este mai probabil să se întâmple. Nu oferă certitudini. Oferă doar distribuții de probabilitate. Nu produce profeții. Doar scenarii. Din acest motiv, modelul a devenit unul dintre instrumentele fundamentale folosite în economie, meteorologie, inteligență artificială, analiză de risc și chiar în evaluarea conflictelor internaționale. Acum a venit vremea politicianismului dâmbovițean.

Privită prin această lentilă, politica este un sistem care oscilează între stări distincte (stabilitate, tensiune, blocaj, compromis, reformă sau criză) și nu doar o succesiune de evenimente haotice. Întrebarea nu mai este cine are dreptate și cine greșește? Întrebarea presantă este – ce-ar trebui să se întâmple ca sistemul să treacă dintr-o stare în alta? Exact aici începe logica modelului Markov. Înainte de a încerca să anticipăm următorul guvern, merită să răspundem unei întrebări mult mai importante - în ce stare se află, de fapt, sistemul politic românesc?

Privit din exterior, pare că asistăm la o confruntare între partide. În realitate, asistăm la o confruntare între constrângeri. Fiecare actor politic are obiective diferite, însă fiecare este împins de propriile limite spre un spațiu de manevră din ce în ce mai îngust. Parlamentul rezultat după alegeri nu mai produce majorități naturale. Produce blocuri de veto. Acesta este primul lucru pe care îl arată lanțul Markov. Nu orice stare poate urma oricărei stări. Există tranziții foarte probabile și tranziții aproape imposibile.

Astăzi, România se află exact într-un astfel de punct.

PSD - cel mai mare partid, dar fără libertatea de a guverna

La prima vedere, PSD pare câștigătorul momentului. A contribuit la căderea Guvernului Bolojan și rămâne cel mai mare partid din Parlament. În realitate, poziția sa este mult mai fragilă. Dacă intră la guvernare, va administra cel mai dificil moment bugetar din ultimii ani. Consolidarea fiscală, reforma administrației și presiunile Comisiei Europene presupun măsuri profund nepopulare. Costurile electorale vor fi aproape inevitabil suportate de partidul aflat la Palatul Victoria.

Dacă refuză guvernarea, PSD riscă să fie perceput ca autorul unei crize pe care nu este dispus să o rezolve. Paradoxal, partidul cu cele mai multe mandate este și unul dintre actorii cu cea mai mică libertate strategică.

PNL și USR - între responsabilitate și supraviețuire

Pentru PNL și USR dilema este diferită. Intrarea într-o formulă de guvernare presupune asumarea acelorași măsuri nepopulare, însă fără avantajul de a controla singure agenda executivului. Refuzul participării poate conserva identitatea politică pe termen scurt, dar poate alimenta percepția că evită responsabilitatea într-un moment critic. Ambele partide sunt prinse între două riscuri - dacă guvernează, pot pierde electoral. Dacă nu guvernează, pot pierde credibilitatea de partide capabile să administreze statul.

Când petrolul nu mai ascultă de dolar

AUR - singurul actor care câștigă din instabilitate

Dacă există un partid care nu este constrâns de actuala criză, acela este AUR. Cu cât negocierile durează mai mult, cu atât mesajul său despre incapacitatea "sistemului" de a guverna devine mai credibil pentru propriul electorat. AUR nu are nevoie să demonstreze că poate administra România. În această etapă, îi este suficient ca ceilalți să demonstreze că nu reușesc. Acesta este motivul pentru care toate celelalte partide privesc anticipatele cu reținere. Pentru că ar putea modifica radical raportul de forțe din Parlament și nu pentru că ar fi neconstituționale sau imposibile.

Președintele – ne-mediator fără majoritate

În acest context, rolul președintelui se schimbă. Nu mai poate impune soluții. Poate doar facilita compromisuri între actori care au foarte puține motive să aibă încredere unii în ceilalți. Autoritatea constituțională rămâne importantă, însă puterea politică depinde aproape exclusiv de disponibilitatea partidelor de a coopera.

Parlamentul funcționează astăzi ca un sistem de echilibru negativ

Poate cea mai importantă concluzie este că Parlamentul nu produce majorități, ci împiedică apariția lor. Niciun bloc nu poate guverna singur. Niciun bloc nu poate fi ignorat. Niciun bloc nu poate impune integral propria agendă. Rezultatul este un sistem care se stabilizează nu în jurul unei viziuni comune, ci în jurul celui mai mic numitor comun acceptabil pentru toți. Din perspectiva teoriei sistemelor, aceasta este o formă de echilibru negativ: suficientă cooperare pentru a evita colapsul instituțional, insuficientă pentru a produce reforme structurale.

Ce spune, de fapt, lanțul Markov?

Lanțul Markov nu identifică viitorul premier. Spune ceva mult mai important. Atât timp cât configurația parlamentară rămâne aceeași, iar interesele actorilor nu se modifică fundamental, România are cea mai mare probabilitate să oscileze între trei stări -  negociere permanentă, guverne fragile și compromisuri limitate. Pentru că arhitectura actuală a Parlamentului restrânge drastic spațiul deciziilor posibile și nu pentru că liderii politici ar fi lipsiți de voință sau de competență.

Acordul care nu se vede

Stările posibile ale crizei actuale

A. Guvern minoritar PSD / Grindeanu B. Guvern minoritar PNL–USR–UDMR, eventual susținut punctual C. Guvern de compromis / tehnic / premier neutru D. Blocaj prelungit, guvern interimar și negocieri dure E. Alegeri anticipate

Estimarea tranzițiilor / Scenariu / Probabilitate

D. Blocaj prelungit 2–6 săptămâni 35%

A. Guvern minoritar PSD / Grindeanu 25%

C. Guvern de compromis 20%

B. Guvern minoritar PNL–USR–UDMR 15%

E. Anticipate 5%

România are cea mai mare probabilitate să rămână pe termen scurt într-o zonă de blocaj controlat, nu într-o ruptură totală. De ce? Pentru că actorii au stimulente contradictorii. PSD vrea să arate că poate prelua controlul, dar riscă să guverneze criza bugetară. PNL–USR–UDMR vor să evite să pară anexa PSD. Președintele Nicușor Dan are interesul să evite anticipatele. AUR are interesul contrar - cu cât criza durează mai mult, cu atât poate capitaliza electoral. AUR este pe locul doi în Parlament și conduce în sondaje, iar analiștii se așteaptă ca următoarea nominalizare să fie acceptată tocmai pentru a evita alegeri care ar avantaja AUR.

Aceasta este cea mai importantă lecție pe care o oferă modelul Markov în politică. Viitorul nu este decis exclusiv de intențiile oamenilor. Este decis de starea sistemului în care aceștia acționează. Iar atunci când sistemul intră într-o zonă de blocaj structural, liderii nu mai aleg liber între toate opțiunile imaginabile. Ei aleg doar ceea ce configurația politică “încă” le mai permite.

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