Friedrich Merz propune un angajament financiar al NATO pentru Ucraina. Liderii europeni cer creșterea presiunii asupra Rusiei

Cancelarul german Friedrich Merz a propus miercuri ca statele membre NATO să adopte la summitul Alianței de la Ankara, programat în luna iulie, un angajament ferm de finanțare pentru Ucraina, menit să transmită un mesaj de sprijin pentru Kiev în războiul cu Rusia.

Anunțul a fost făcut la Berlin, după o reuniune la care au participat președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și premierul polonez Donald Tusk.

„Vrem să transmitem la Ankara un semnal clar de sprijin pentru Ucraina. Guvernul propune ca, în calitate de aliați europeni ai NATO, să oferim Kievului un angajament ferm de finanțare”, a declarat Friedrich Merz, conform EFE și Agerpres.

Potrivit cancelarului german, o asemenea decizie ar demonstra că Ucraina rămâne puternică și că sprijinul european pentru aceasta nu se diminuează. Merz a subliniat, de asemenea, că după summitul G7 de la Evian există „o unitate transatlantică așa cum nu s-a mai văzut de mult timp” și a transmis Moscovei că a venit momentul începerii negocierilor de pace.

Macron: SUA și Europa se apropie din nou

La rândul său, Emmanuel Macron a susținut că relațiile dintre europeni și americani s-au consolidat în ultimele zile, inclusiv în privința disponibilității Washingtonului de a exercita presiuni suplimentare asupra Rusiei.

Liderul francez a remarcat că, pentru prima dată în ultimele 18 luni, toate statele G7 au semnat un document comun, iar Statele Unite susțin împreună cu partenerii europeni integritatea teritorială a Ucrainei și protejarea infrastructurii sale.

„Cred că ceva foarte important care s-a întâmplat în ultimele zile este clarificarea poziției noastre comune”, a declarat Macron.

Președintele francez a adăugat că aceste progrese trebuie consolidate atât la summitul NATO de la Ankara, cât și la reuniunea Coaliției Voluntarilor pentru sprijinirea Ucrainei, programată pe 13 iulie la Paris.

Starmer: Rusia dă semne de slăbiciune

Premierul britanic Keir Starmer a apreciat că evoluțiile de pe front și dificultățile economice ale Rusiei arată că Moscova traversează o perioadă de vulnerabilitate.

„Trebuie să creştem presiunea asupra economiei ruse. Trebuie impuse mai multe sancţiuni şi, prin sprijinul nostru acordat Ucrainei”, a afirmat acesta, precizând că subiectul va figura printre prioritățile summitului NATO.

Meloni și Tusk cer unitate occidentală

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a reafirmat susținerea Romei pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, subliniind că aceasta nu poate fi obținută fără garanții de securitate credibile și fără continuarea sprijinului acordat Kievului.

De asemenea, Donald Tusk a insistat asupra necesității menținerii unității europene și transatlantice înaintea summitului NATO. Premierul polonez a amintit că Polonia va găzdui în această săptămână, la Gdansk, o nouă ediție a Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei.

„Vrem să păstrăm unitatea ca Europa şi în calitate de comunitate transatlantică. Aceasta este foarte important înainte de summitul NATO de la Ankara”, a declarat Donald Tusk.