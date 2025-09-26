Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa.

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a arătat că ceea ce s-a întâmplat la Spitalul de copii din Iași este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”.

Preşedintele cere ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România.

”Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica.În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”, a scris pe Facebook președintele Nicușor Dan.

Șeful statului susține că România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

”Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a mai spus președintele.

Șase copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.

Șase copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.