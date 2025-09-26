Unde se găsește și ce boli cauzează Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul pentru Copii din Iași, unde au murit șase copii

Direcția de Sănătate Publică DSP Iași a declanșat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” după ce, în ultimele zile, șase copii internați în secția de Terapie Intensivă au murit. Specialiștii verifică dacă între decese și o posibilă infecție cu bacteria Serratia marcescens există o legătură directă.

Serratia marcescens este o bacterie răspândită la nivel mondial, prezentă în apă, sol, plante și pe suprafețe umede, dar care se întâlnește mai des în mediul spitalicesc, mai ales în secțiile de terapie intensivă.

Pacienții supuși procedurilor invazive – intubație, dializă, utilizarea cateterelor – sunt cei mai vulnerabili la pătrunderea bacteriei în organism.

Potrivit specialiștilor, infecțiile cu Serratia marcescens pot fi severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută, boli cronice sau internări de lungă durată.

Bacteria poate provoca pneumonii, infecții urinare, infecții oculare, ale rănilor sau abdominale, meningite, osteomielite, endocardite și septicemii. Diagnosticul se stabilește prin analize de laborator, iar tratamentul presupune administrarea de antibiotice, însă microbul poate dezvolta rezistență, ceea ce face ca infecțiile să fie mai greu de tratat.

Ministerul Sănătății a precizat că, pe baza datelor medicale disponibile în prezent, nu poate fi stabilită încă o legătură directă între infecția cu Serratia marcescens, celelalte patologii sau comorbidități și decesele raportate. Concluziile urmează să fie formulate de experții în medicină legală.

„Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii, comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală”, a transmis Ministerul Sănătății.

Șase copii internați la secția de Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au decedat în ultimele zile, după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași. Alți pacienți diagnosticați cu aceeași bacterie se află în continuare sub supraveghere medicală.