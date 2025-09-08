Ministrul Apărării, explicații despre cum e posibil ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) va fi verificată riguros după scandalul Congo, unde militari români au fost implicaţi ca mercenari.

Cei din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA) care au avut cunoştinţă sau au fost implicaţi în operaţiunile prin care militari români au acţionat ca mercenari în Congo vor fi traşi la răspundere și daţi afară, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-un interviu acordat News.ro.

„Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru”, a subliniat ministrul.

Linşajul mediatic şi schimbarea în sistem

Ionuţ Moşteanu afirmă că atacurile publice la care au fost supuşi el şi Oana Ţoiu, ministrul de Externe, sunt legate de vechile structuri din ministere, care se tem de schimbare. „Această schimbare va veni oricum, lucrurile se vor schimba atât la Apărare, cât şi la Externe. E o schimbare de paradigmă. În general, la Apărare şi la Externe veneau miniştri apropiaţi de aceste ministere. A fost o surpriză când au venit miniştri USR şi cred că a fost o frică de schimbare care a venit de la sistemele din ambele ministere”, a explicat ministrul.

El a mai adăugat că, în pofida unor opinii critice din partea rezerviştilor, Armata română este loială statului și direcţiei pro-occidentale a ţării. „Ofiţerii activi au o gândire pro-europeană, modernă. Armata română, în cea mai mare parte, este loială steagului şi direcţiei în care merge România”, a declarat Moşteanu.

Armata şi securitatea naţională

Moşteanu a liniştit opinia publică cu privire la riscurile externe: „Nu există inamicul care are potenţialul militar să atace NATO în momentul ăsta! Rusia nu are nici capacitatea, nici curajul să atace NATO”. Ministrul a mai explicat că România este pregătită pentru eventuale ameninţări, inclusiv pentru atacuri cu drone, și că există programe de înzestrare și colaborare cu partenerii NATO.

Referitor la perimetrele de hidrocarburi de la Marea Neagră, ministrul a precizat: „Ce ne face să credem că ruşii vor sabota nişte capacităţi industriale ale unei ţări NATO? Eu resping aceste scenarii, pentru că putem să facem oricâte filme vrem. Avem misiuni comune cu partenerii bulgari şi turci şi vom asigura perimetrele strategice ale României”.

Reforma și modernizarea Ministerului Apărării

Ministrul a subliniat importanţa schimbărilor structurale și a colaborării civile-militare: „Postul de ministru este unul politic. Partea militară este acoperită 100%, dar un civil aduce o perspectivă politică nouă. Trebuie să schimbăm lucruri în toate sistemele statului român, inclusiv la Apărare și Externe”.

Referitor la fabricile de armament, Moşteanu a afirmat: „Unele vor rămâne în picioare, altele se vor închide, pentru că nu putem finanţa găuri negre la nesfârşit. Fabrica de Avioane de la Craiova e clar că nu merge”.

Achiziţii militare și parteneriate strategice

Ministrul a precizat că România va păstra avioanele F-35 și alte echipamente de înaltă tehnologie: „Nu s-a pus problema să renunţăm la F-35. Vor întări capacitatea de apărare a României. Toate achiziţiile se fac prin planuri multianuale, cu discuţii cu aliaţii NATO. Suntem parteneri cu Statele Unite și acest parteneriat va continua”.