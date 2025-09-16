search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru că nu a numit conducerea serviciilor secrete: „Este prioritatea zero în clipa de față”

0
0
Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică faptul că președintele Nicușor Dan nu a numit încă, după aproape patru luni de mandat, conducerea serviciilor secrete. „Este prioritatea zero în clipa de față ca România să aibă niște Servicii de Informații Interne și Externe care să facă față acestui atac hibrid”, a transmis CTP. 

Cristian Tudor Popescu FOTO: FB
Cristian Tudor Popescu FOTO: FB

„După trei luni, aproape patru luni de zile, domnul Președinte nu a numit conduceri civile, conduceri noi la serviciile secrete. Și nu a început operațiunea de reformă a serviciilor secrete. Acum se face reformă la nivelul statului în România. Și nu se face reformă, nu s-a mișcat nimic la serviciile secrete. Or, așa cum am văzut și am spus mai devreme, principala formă de agresiune asupra României acum este războiul informațional. Ori aici avem Serviciul Român de Informații. Și domnul Nicușor Dan nu numește – și nu numai că nu numește – de aproape patru luni de zile, pe nimeni”, a spus CTP, la Europa FM. 

Cunoscutul gazetar spune că Nicușor Dan numirea noilor șefi la conducerea serviciilor secrete trebuie să fie „prioritatea zero”, pentru ca România să facă față acestui „atac hibrid de asemenea dimensiuni”. 

„Președintele a spus, întrebat fiind, prioritatea asta cu serviciile, cam pe ce poziție se situează. Și a răspuns: trei, patru, cinci, nouă. (...) Deci, când vedem, iată, din această prezentare a Procurorului General, sub ce presiune … a cărei mașinării de război … asta e o mașinărie de război pusă la punct de Rusia, care atacă, care lovește în punctele vulnerabile, sensibile ale conștientului și subconștientului colectiv, în România. Un lucru extrem de periculos. Și, în aceste condiții, dânsul spune: putem să mai stăm, mai vedem, n-am propus, trec patru luni. Nu se poate. E prioritatea a cincea! Nu se poate! După părerea mea, este prioritatea zero, în clipa de față, ca România să aibă niște Servicii de Informații Interne și Externe care să facă față acestui atac hibrid de asemenea dimensiuni”, a transmis CTP. 

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, 15 septembrie, că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

În ce privește decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador în Statele Unite Mexicane, Nicușor Dan a precizat că „utilitatea profesională” a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.

Președintele Dan a mai spus că șeful SRI trebuie să fie „un om echilibrat, să fie cineva care să fi lucrat mult timp cu oameni și, cineva în care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”.

„Nu este chiar prima problemă. Este în primele trei, patru, cinci. Am o listă scurtă cu numele șefilor SRI, SIE”, a spus Nicușor Dan.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez
digi24.ro
image
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
stirileprotv.ro
image
Aparatul electrocasnic care este un „magnet” pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
gandul.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
mediafax.ro
image
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o
observatornews.ro
image
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
playtech.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
digisport.ro
image
'Certificatul de viață' - Actul pe care mii de pensionari trebuie să-l trimită până pe 30 septembrie / DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Robert Redford a murit la 89 de ani, în somn
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
ANAF verifică nunțile și evenimentele. Șeful Fiscului anunță ce vizează exact inspectorii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Cum să elimini grăsimea abdominală după naștere. Gina Pistol și-a expus abdomenul și caută soluții
actualitate.net
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă

OK! Magazine

image
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!