CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru că nu a numit conducerea serviciilor secrete: „Este prioritatea zero în clipa de față”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică faptul că președintele Nicușor Dan nu a numit încă, după aproape patru luni de mandat, conducerea serviciilor secrete. „Este prioritatea zero în clipa de față ca România să aibă niște Servicii de Informații Interne și Externe care să facă față acestui atac hibrid”, a transmis CTP.

„După trei luni, aproape patru luni de zile, domnul Președinte nu a numit conduceri civile, conduceri noi la serviciile secrete. Și nu a început operațiunea de reformă a serviciilor secrete. Acum se face reformă la nivelul statului în România. Și nu se face reformă, nu s-a mișcat nimic la serviciile secrete. Or, așa cum am văzut și am spus mai devreme, principala formă de agresiune asupra României acum este războiul informațional. Ori aici avem Serviciul Român de Informații. Și domnul Nicușor Dan nu numește – și nu numai că nu numește – de aproape patru luni de zile, pe nimeni”, a spus CTP, la Europa FM.

Cunoscutul gazetar spune că Nicușor Dan numirea noilor șefi la conducerea serviciilor secrete trebuie să fie „prioritatea zero”, pentru ca România să facă față acestui „atac hibrid de asemenea dimensiuni”.

„Președintele a spus, întrebat fiind, prioritatea asta cu serviciile, cam pe ce poziție se situează. Și a răspuns: trei, patru, cinci, nouă. (...) Deci, când vedem, iată, din această prezentare a Procurorului General, sub ce presiune … a cărei mașinării de război … asta e o mașinărie de război pusă la punct de Rusia, care atacă, care lovește în punctele vulnerabile, sensibile ale conștientului și subconștientului colectiv, în România. Un lucru extrem de periculos. Și, în aceste condiții, dânsul spune: putem să mai stăm, mai vedem, n-am propus, trec patru luni. Nu se poate. E prioritatea a cincea! Nu se poate! După părerea mea, este prioritatea zero, în clipa de față, ca România să aibă niște Servicii de Informații Interne și Externe care să facă față acestui atac hibrid de asemenea dimensiuni”, a transmis CTP.

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, 15 septembrie, că are o „listă scurtă” privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.

În ce privește decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador în Statele Unite Mexicane, Nicușor Dan a precizat că „utilitatea profesională” a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.

Președintele Dan a mai spus că șeful SRI trebuie să fie „un om echilibrat, să fie cineva care să fi lucrat mult timp cu oameni și, cineva în care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”.

„Nu este chiar prima problemă. Este în primele trei, patru, cinci. Am o listă scurtă cu numele șefilor SRI, SIE”, a spus Nicușor Dan.