Nicușor Dan a ajuns la Timișoara și a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare”, în memoria eroilor Revoluției

Pe 30 septembrie, capitala Banatului găzduiește „Timișoara Cities Summit”, reuniune la care participă reprezentanți din 15 țări europene. Evenimentul reunește primari și oficiali europeni care vor dezbate viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în procesul de extindere. La reuniune este prezent și președintele României, Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți dimineață la Timișoara, având mai multe momente oficiale incluse în agendă. Șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare. Ulterior, a vizitat Societatea Timișoara și a salutat locuitorii orașului, relatează Agerpres.

În cursul zilei, președintele va participa la lucrările „Timișoara Cities Summit”, unde este programat să susțină o alocuțiune în sesiunea de deschidere.