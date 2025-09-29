Nicușor Dan, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan: „Lumea și-a pierdut reperele. România are nevoie de reconciliere”

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat luni, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan, că trăim momente în care pare că lumea și-a pierdut reperele, astfel că avem nevoie de modele, dar și reconciliere pe mai multe paliere.

Președintele Nicușor Dan a participat luni, 29 septembrie, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, unde a atras atenția că trăim momente în care pare că lumea și-a uitat reperele.

„Cred că trebuie să folosim orice moment şi în special momente omagiale, cum este acesta, ca să ne spunem nouă înşine şi să spunem şi altora că lumea nu începe cu noi şi că în ce suntem noi azi este mult din ce au trăit alţii înaintea noastră. Şi spunând asta, spun că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică. În numele statului român vreau să prezint un omagiu acestei comunități și biserici, si un angajament de colaborare pentru ce va fi. România are nevoie de reconciliere pe multe paliere și cardinalul Mureșan de care ne despărțim azi trupește a fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla. La 1 decembrie 1918, un episcop greco catolic, Hossu, citea proclamația și exact într-un gest de cinism inimaginabil, 30 de ani mai târziu, pe 1 decembrie 1948, printr-un decret al Marii Adunări Naționale, acest cult era trecut în ilegalitate.

Am avut un om care a reușit, având experiența asta dureroasă, să aducă cu tact lucrurile la o normalitate. România are nevoie de mulți astfel de oameni în momentele pe care le trăim acum. Mai este un lucru important de spus: trăim în niște momente în care pare că lumea și-a pierdut reperele, pare că avem o relativizare a valorilor și cred că trebuie exact în aceste momente și pentru cei mai tineri dintre noi să le dăm niște modele”, a transmis șeful statului.

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este condus luni, 29 septembrie, pe ultimul drum la Blaj. La slujba de înmormântare participă oficialități și credincioși care au venit să-și ia rămas bun de la cel care a marcat istoria Bisericii Greco-Catolice.

Lucian Mureşan (1931-2025) s-a născut la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. A urmat studii la Baia Mare şi Alba Iulia, însă, în perioada regimului comunist, a fost exmatriculat din Institutul Teologic Romano-Catolic şi a lucrat mai bine de trei decenii în cariera de piatră şi la Drumuri şi Poduri.

Hirotonit preot clandestin în 1964, a păstorit în ascuns comunităţile greco-catolice până la căderea comunismului, când a devenit episcop de Maramureş (1990). În 1994 a fost numit arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş şi mitropolit al Bisericii Greco-Catolice.

La 16 decembrie 2005, papa Benedict al XVI-lea l-a numit arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, odata cu ridicarea Bisericii Mitropolitane sui iuris la rangul de Biserica Arhiepiscopala Majoră. Întronizarea sa a avut loc la 30 aprilie 2006, la Blaj.

Papa Benedict al XVI-lea l-a numit cardinal la 18 februarie 2012. Membru de onoare al Academiei Române din acelaşi an, a primit în 2015 Ordinul Naţional 'Steaua României' în grad de Ofiţer.