Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Legea care permite confiscarea sumelor obținute de cămătari din dobânzi și împrumuturi, promulgată de Nicușor Dan

Legea care prevede confiscarea sumelor obținute atât din dobânzile, cât și din împrumuturile acordate de cămătari a fost promulgată luni, 29 septembrie, de președintele Nicușor Dan.

„Rămâne, așadar, oficial de azi: dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general.

Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut. Cum s-au gândit oare judecătorii că banii aceștia, obiectul infracțiunii, nu le pot fi confiscați, ci doar banii ceruți în plus”, spune deputatul USR Alexandru Dimitriu, inițiator al legii.

Stelian Ion, fost ministru USR al Justiției și inițiator al legii alături de Dimitriu, a transmis că, prin promulgarea acestei legi, poate fi descurajată „cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate.”

Astăzi avem o veste bună: legea USR privind confiscarea banilor de la cămătari a fost promulgată rapid de președintele Nicușor Dan. Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate. România are nevoie de legi clare și ferme împotriva cămătăriei, nu de portițe care să protejeze infractorii”, declară deputatul USR Stelian Ion, inițiator al legii.

Inițiativa a apărut după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care cămătarii își minimizau pierderile, deoarece ÎCCJ a interpretat că banii dați împrumut de aceștia nu constituie bunul/obiectul infracțiunii, iar statul poate confisca doar dobânda obținută, scrie Agerpres.

Potrivit deciziei ICCJ nr. 26/2025, în cazul infracțiunii de camătă doar dobânda este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 din Codul Penal. Acest lucru însemna că statul putea confisca de la cămătari doar banii obținuți ca dobândă, nu și banii împrumutați.

Legea USR modifică art. 351 din Codul Penal astfel: „Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul Penal.”

Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
